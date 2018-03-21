Эксперт: что делать, если несколько врачей ставят разные диагнозы

Совет от руководителя Центра общественного здоровья Кишинева: куда обращаться пациенту, если ему разные доктора поставили диаметрально противоположные диагнозы?

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Нередко происходят ситуации, когда несколько врачей выносят одному больному разные диагнозы. Тогда возникает вопрос кому же из них доверять? Что делать пациенту в таком случае? Об этом в интервью студии Sputnik Молдова рассказала глава Центра общественного здоровья Кишинева Луминица Сувейкэ.

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По ее мнению, если человек оказывается в подобной ситуации, то лучше созвать медицинский консилиум.

Как отметила собеседница, в медицине существует и гипердиагностика, то есть ошибочное медицинское заключение о наличии у обследуемого болезни или ее осложнений, которые на самом деле отсутствуют, либо выражены слабее, и, так называемая, гиподиагностика, когда не учитывается серьезность состояния пациента.

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"В таких случаях я рекомендую пациенту попросить собрать медицинский совет. Это можно организовать и в больнице, и в поликлинике, когда приходит глава отделения и несколько специалистов, которые все вместе принимают решение. В рамках совета, сформированного из нескольких специалистов, принимаются хорошие решения", — сказала Сувейкэ.