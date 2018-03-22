Белоруска, прожившая 17 лет с цыганами в Молдове: новая жизнь на родине

Юная Ольга Романович из Минска 17 лет прожила в Молдове в семье ромов, не зная, кто ее настоящая мать, и откуда она родом.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. История двадцатилетней белоруски Ольги Романович, похищенной в четыре года цыганами и увезенной в Молдову, казалось бы, несколько лет назад благополучно разрешилась. Но, увы, и по сей день девушка, если верить информации белорусских СМИ, сталкивается с проблемами, на этот раз уже не семейного или криминального характера, а самого, что ни на есть, жилищного.

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Обо всем по порядку

Тем, кто не помнит эту почти сказочную историю, широко тиражируемую в прессе пару лет назад, попробуем ее напомнить.

В 1997 году четырехлетняя Ольга Романович вместе с матерью, Тамарой, приехала в Молдову. Непонятно, что искала в нашей стране родительница девочки — может, была в гостях, а, может быть, на заработках, так как нуждалась и, по некоторым данным, вела крайне нелицеприятный образ жизни, включая любовь к обильным алкогольным возлияниям. В итоге женщина с ребенком начала попрошайничать, а ютились они в одном из пригородов Кишинева. Так длилось несколько месяцев.

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Здесь, в Молдове, девочку похитили. Мать вернулась в Минск одна. Предполагают, украли ребенка цыгане, местные знакомцы приезжей минчанки. Тамара, мать Оли, утверждала потом, что похитители попросили ее выйти в магазин за сигаретами, и, пока женщина отсутствовала, уехали на машине вместе с девочкой.

А вот то, что она в итоге оказалась именно в цыганской семье в Сороках, сомнений не вызывает. В СМИ, ссылаясь на членов новой семьи Оли, писали, что девочка была продана за золотую цепочку в 70 граммов и пять колец. Правильно ли это или неправильно, хорошо или плохо, оставим эти вопросы моралистам. Факт остается фактом — даже когда все вскрылось, полиция, как известно, не привлекала к ответственности каких-либо подозреваемых. Из-за улик ли состав преступления официально отсутствует, или же по другим причинам — то нам неведомо.

Оля получила новое имя — Мария, а немолодая жительница Сорок Виоара Прейда стала ее приемной матерью. В семье Виоары, ее сына Игоря и внука Дани (потом появился и правнук, Моисей) у которой не было дочерей, Оля прожила 17 лет. Окончила школу и колледж, получив специальность парикмахера, которая всегда и везде пригодится.

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С момента исчезновения Олю Романович объявили в международный розыск — но поиски, так ничего и не дали. Оперативные работники уголовного розыска Беларуси располагали незначительной информацией о возможном местонахождении девочки. Долгое время проводимые оперативно-розыскные мероприятия, запросы в адрес молдавских правоохранителей и даже объявление в розыск по линии Интерпола результатов не приносили.

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Умирающая Виоара "сдала" всех

В июне 2014 года удалось установить, что в Сороках проживает девушка по имени Мария, которая внешне не похожа на своих родственников-цыган. А фотография Марии, когда той было года четыре, все расставила на свои места, заставив вспомнить о происшествии 17-летней давности.

На удачу, в Минске жили в то время и живут до сих пор родственники Оли Романович, которые подтвердили сходство между утраченной крохой на старом снимке и юной красавицей на свежем фото.

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Дальнейшие расспросы показали, что девушка, хоть и практически утратила воспоминания о настоящей матери и о факте своего похищения, никогда не воспринимала семью Прейда родной. Не помогала даже забота со стороны приемной матери, которая на смертном одре призналась, что Мария — не родная ее дочь.

"Ищи свою настоящую мать. Если бы я знала, кто она, я бы тебе это рассказала", — прошептала приемной дочери 73-летняя Виоара.

Встреча с родными

Вернувшись в Минск, Мария, которая снова стала Ольгой, встретилась с родной матерью.

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"Я плакала. Моя мать очень больна. Она не живет, она просто существует. Она живет в своем собственном мире, и я не хочу причинять ей боль. Я не осуждаю свою мать за то, что со мной случилось. У нее была тяжелая жизнь. Она не виновата в случившемся, так сложилась судьба", — рассказала тогда, четыре года назад, Оля Романович журналистам.

И остальные родственники тоже приняли вновь обретенную девочку с большой теплотой. У Ольги, которая официально вернула себе настоящие имя и фамилию, есть также двое младших братьев, родившихся после ее похищения. Юноши воспитывались вдали от матери, которая была не в силах их прокормить. Братьев усыновила богатая семейная пара, которая требовала от правоохранительных органов расследования похищения Ольги, однако долгие годы все было бесполезно.

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По возвращении в Минск Ольга планировала стать врачом, для чего намеревалась продолжить образование. Специальная экспертиза подтвердила, что приехавшая в столицу Беларуси девушка и пропавшая 17 лет назад малышка — одно и то же лицо.

В Сороках говорят разное…

Мало, кто помнит, что Ольга, будучи еще Марией Прейда, выиграла в 2014 году конкурс красоты Мисс Сороки. Цыганский барон Артур Черарь, болевший тогда именно за Ольгу на этом конкурсе, признавался в то время журналистам, что обижен на девочку. Он считает, что, если бы девочка оставалась с матерью-попрошайкой, то, вероятнее всего, кончила бы очень плохо — ей могло не повести, как ее младшим братьям, попавшим в богатую семью.

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Но и в Сороках, в приемной семье, у Ольги-Марии, как говорят не все было гладко. В прессе писали о том, что кое-кто из мужской части семейства, ранее судимый в России, был причастен к совершению над девушкой акта сексуального насилия.

Сама Ольга, уже находясь в Беларуси, не вдаваясь в подробности, рассказала одному из иностранных журналистов о том, что жизнь ее в приемной семье была очень трудной, и она, бывало, даже подумывала наложить на себя руки.

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Девушка говорит по-русски с ошибками и сильным ромским акцентом и, судя по всему, лучше изъясняется на ромском и молдавском, то есть, на тех языках, на которых постоянно разговаривала большую часть своей на данный момент сознательной жизни.

В родном Минске тоже проблемы

Не обходится без трудностей и на новом месте, и те, кто сопереживают судьбе Ольги Романович, искренне надеются, что дома ей хоть в чем-то легче.

А дело все в том, что, едва прибыв в Беларусь, девушка столкнулась с проблемой постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и обратилась за помощью в прокуратуру.

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Ольга хотела встать на учет как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но минские власти отказали ей в этом, поскольку на момент обращения девушке исполнилось 24 года, то есть, она, по закону, в состоянии обеспечивать себя сама. Также местные органы сослались на отсутствие в течение 10 лет регистрации по месту жительства в Минске.

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Но вмешалась прокуратура, обратив внимание Минского городского исполнительного комитета на ряд существенных обстоятельств, которые не были учтены при принятии решения по Ольге Романович. Согласно архивным данным и материалам уголовного дела об исчезновении девочки было установлено изначальное место жительства матери и дочери. Информация о том, что Ольга и ее мать перестали проживать по этому адресу, отсутствует. Иными словами, решения о снятии Ольги Романович с регистрационного учета не было принято. Кроме того, раз смена места жительства обусловлена противоправными действиями, девушке полагается жилье.

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Решение суда, принятое в 2017 году, гласит, что Ольга проживает в помещении, признанном не соответствующим санитарным и техническим требованиям. Поэтому прокурор Минска направил председателю Мингорисполкома письмо, в котором предложил повторно рассмотреть вопрос о постановке молодой женщины на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Минские власти согласились с этими доводами и заявили о возможности положительного решения вопроса. Чтобы все сдвинулось с места, Ольге посоветовали обратиться с заявлением в местную специальную службу "Одно окно".

По материалам из открытых источников