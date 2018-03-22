"Я спросил у ясеня…": зачем в Молдове планируют использовать пестициды

Если вовремя не принять меры, то через 10-15 лет из заповедника Plaiul fagului может исчезнуть ясень.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Правительство Молдовы приостановило на двухлетний период некоторые положения закона о фонде природных территорий, охраняемых государством и разрешил использование пестицидов в заповеднике Plaiul Fagului.

Решение было принято в связи с распространением вредоносных насекомых и возбудителей болезней, которые угрожают такому виду деревьев как ясень. Как поясняют в министерстве сельского хозяйства, угроза появилась из-за климатических изменений. Частые засухи в период с 2007 по 2015 годы спровоцировали их появление.

По данным профильного ведомства, в защите нуждаются порядка пяти тысяч гектаров, засаженных ясенем. Это дерево довольно распространенный вид в заповеднике. В общей сложности оно занимает почти одну пятую территории.

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Работы по уничтожению вредителей уже проводились в заповеднике в 2015 году, но, видимо, не принесли ощутимого результата. Уже на следующий год на площадях, которые мониторили специалисты, ситуация ухудшилась. Прогнозы Минсельхоза не утешительны: если не принять меры, на некоторых участках ясень может исчезнуть полностью или наполовину.