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Список улиц Кишинева, где отключат в четверг электроэнергию

CC0 / Pixabay/TeroVesalainen
Общество
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Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где отключат в четверг электроэнергию.

Центр: 
— ул. Алексанру чел Бун 50; ул. Пушкина 28, 28/1 — в период с 13:00 — 17:00

Виктор Парликов
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Ботаника:
— ул. Ботаника Веке 5-39, 51, 57, 8, Чернэуць 3, Поамей 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Помпиерилор 16A, Сармизежетуза 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 — в период с 09:30 — 17:30
— ул. Минск 2 — в период с 09:00 — 13:00

Буюканы:

— ул. Алба Юлия 96/1, 196/2, 196/3, 196, 198, 200, 200/1, 200/3, 200/4, 200/5, 200/5J; ул. Деляну 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/7, 3/3A, 5, 5/5, 5/6, 34/1 – в период с 09:30 — 17:00

Чеканы:

—  ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, — в период с 09:00 — 17:00
— ул. Узинелор 3/3; ул. 199/2, 201/1, 201/10, 203, 209/1, 210 — частично в период с 09:10 — 17:00

Рышкановка:

— ул. Питуличий 28, ул. Подгоренилор 64A, 69, 78, 78A, 97 — в период с 09:00 — 17:00.

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

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Теги:
электроэнергия, список улиц, Кишинев, Общество
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