Установлена личность второго погибшего при взрыве в Кишиневе

Правоохранительные органы не сразу смогли определить, кем был второй погибший в результате взрыва, произошедшего 20 марта в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Вторым погибшим при взрыве в продуктовом магазине в центре Кишинева оказался 40-летний кишиневец. Информацию об этом подтвердили в управлении полиции молдавской столицы.

Смертельный взрыв в центре Кишинева — видео с места происшествия>>>

Взрыв произошел во вторник утром в продуктовом магазине на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, рядом с Армянским кладбищем. В результате случившегося погибли два человека и один пострадал. Первая жертва – мужчина, у которого было взрывное устройство, а личность второго погибшего долго выясняли, так как в полицию никто не обращался.

"В результате предпринятых полицией действий установлена личность мужчины, погибшего на перекрестке улиц Армянской и А.Матеевича. Им оказался 40-летний житель столицы", — говорится в сообщении.

Других подробностей правоохранительные органы не приводят.

Как сообщил ранее глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, кишиневец 1968 года рождения утром 20 марта вошел в магазин, взял порядка 10 пачек сигарет, затем подошел к прилавку. На выходе ему сказали, что нужно заплатить, но тот отказался. В этот момент у него выпало неустановленное на тот момент взрывное устройство, которое сдетонировало.

Министр внутренних дел Александр Жиздан, в свою очередь, заявлял, что речь не идет о вооруженном нападении, а об инциденте. Предварительное расследование показало, что человек, у которого при себе был взрывоопасный предмет, после развода находился в конфликте с семьей. У него также были проблемы с законом.

Министр поручил полиции постоянно информировать о ходе расследования и сообщать гражданам детали.

Также он потребовал у главы Генинспектората полиции усилить контроль за ранее судимыми людьми, чтобы предотвратить незаконное хранение оружия.