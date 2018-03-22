Силвия Раду предупредила о новых отставках

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. И.о. примара Кишинева Силвия Раду предупредила о новых возможных отставках тех, кто не выполняет свои обязанности. Такое заявление она сделала в четверг.

Как уточнила Раду, 22 марта работникам, которые чистят троллейбусы, предоставили современную спецодежду, которой у них не было в течение десятилетия.

"До сих пор они работали в домашней одежде. Мы купили им костюмы, фартуки, каучуковые сапоги, перчатки для защиты. Намерены обеспечивать хорошие условия работы и премировать их. А те, кто считают карандаши и меняют бумагу на столах, будут сняты с должностей", — написала Раду на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее в отставку ушли глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя и руководитель Ассоциации зеленого хозяйства Елиферий Харуца. Кроме того, Раду подписала распоряжение об отставке Галины Бостан с поста претора столичного сектора Чеканы, а также ее заместителя Анатолия Портного.

Прежде примэрия Кишинева в середине января 2018 года объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций и строительства.