Президент Молдовы обратился к гражданам республики

Молдавский лидер еще раз обозначил свою позицию по поводу планов унионистов и подтвердил, что готов сформировать Национальный фронт в защиту государственности.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил с обращением к гражданам страны в преддверии мероприятий, которые планируют сторонники объединения республики и Румынии (унионисты) в Кишиневе.

"Известно, что 25 марта ожидается собрание унионистов (сторонников объединения Молдовы и Румынии — ред.), на которое в принудительном и незаконном порядке созывают в том числе и детей из гимназий и лицеев, чтобы создать впечатление широкой социальной поддержки", — отмечено в тексте обращения Додона, опубликованного на официальном сайте президента республики.

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Как отметил молдавский лидер, ожидается, что "в Кишинев приедут и сотни или тысячи адептов ультраправых группировок и фанатов футбольных команд из Румынии".

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"Существует много сигналов о том, что это собрание будет носить не только провокационный, но и насильственный характер. Поэтому обращаюсь к людям с доброй волей, к учителям и родителям, не позволять детям принимать участие в массовых акциях с политическим и идеологическим оттенком", — отметил Додон.

Он также обратил внимание силовых органов на то, что они должны честно выполнять свой долг и не допустить эскалации ситуации.

"Призываю всех патриотично настроенных граждан и государственников не выходить 25 марта на контр-протест против унионистов. Мы не должны давать им лишний повод проявить себя или представить себя в качестве жертв, как не должны давать повод и для провокаций. Пусть унионисты сами наслаждаются своей истерией", — сказал Додон.

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Президент Молдовы еще раз отметил, что если ситуация усугубится 25-27 марта или в ближайшие недели, то он объявит о создании Национального фронта, который мобилизует всех граждан республики к конкретным действиям по защите страны и народа, так, как диктует Конституция, совесть и долг патриотов.

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Ранее представители ряда местных советов приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012, выступающая за объединение с Румынией к 100-летней годовщине 1918 года. Тогда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. На 25 марта в Кишиневе намечен митинг унионистов.

В ответ на это власти более 260 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности Молдовы.