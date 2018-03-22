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Платные парковки в Кишиневе: продолжение следует

© Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Тема:
Коррупция в мэрии Кишинева (14)
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Новый поворот в истории о платных парковках в Кишиневе: еще одно уголовное дело передано в суд – кто в нем фигурирует и что требуют прокуроры?

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Еще одно уголовное дело, касающееся платных парковок, передано в четверг в суд, сообщили в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры.

"Передано в суд уголовное дело в отношении руководителя акционерного общества, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 42 п. 3,4,5 и ст.335 п.1 Уголовного кодекса, и чиновника мэрии Кишинева, обвиняемого на основе ст. 328 п.1. Действуя сообща, они нанесли ущерб в особо крупных размерах правам и интересам жителей Кишинева и местной администрации", — отметили в прокуратуре.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik/ Daria Zimbelskaia
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В частности, бизнесмен обвиняется в подстрекательстве ответственных лиц в мэрии Кишинева в целях организации нелояльного конкурса для определения победителя, который должен был заняться управлением платных парковок в Кишиневе.

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Представитель мэрии Кишинева обвиняется в очевидном превышении служебных полномочий, способствуя проведению конкурса, сводящему к минимуму конкуренцию. Он подписал контракт о государственно-частном партнерстве между столичной мэрией и компанией-нерезидентом, зарегистрированной в Австрии. При этом он не получил одобрения со стороны муниципального совета Кишинева. Условия договора оказались выгодными только выигрывающей компании, но не городу.

Если эти два фигуранта уголовного дела будут признаны виновными, то им грозит тюремный срок до 3 лет и обязанность возместить судебные издержки.

По делу о платных парковках проходит и экс-мэр (бывший примар) Кишинева Дорин Киртоакэ. Его задержали в конце мая прошлого года, а судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Подробнее об это деле можно прочитать здесь.

Тема:
Коррупция в мэрии Кишинева (14)

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Теги:
платные парковки, прокуроры, уголовное дело, суд, Антикоррупционная прокуратура, Молдова, Кишинев
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