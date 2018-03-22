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банкноты номиналом 200 лей

В Молдове будут выплачивать пособие за особые заслуги

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Вслед за правительством инициативу выплаты нового пособия в республике поддержали и парламентарии.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Депутаты в первом чтении приняли инициативу о внесении изменений в закон "О ветеранах", которые предполагают выплату пособий супругам или родителям награжденных посмертно граждан Молдовы.

Поправки предусматривают, что право на пособие за особые заслуги имеет супруга/супруг человека, посмертно награждаемого Орденом Республики или орденом Штефана чел Маре, которые на момент его/ее смерти находились в супружеских отношениях. Если супруга нет, помощь могут получить родители. Если родители в разводе, установленная сумма разделяется между ними по заявлению. В обоих случаях претенденты должны быть гражданами Молдовы. 

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Предполагается, что данное ежемесячное пособие будет выдаваться независимо от того, получают ли бенефециары пенсию или другие государственные выплаты.

Размер пособия равен 500 леям. Предлагается, чтобы данные изменения вступили в силу с 1 июля 2018 года.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, в Молдове посмертно были присуждены 100 Орденов Республики и 139 орденов Штефана чел Маре. Из них только 43 человека ранее уже получали пособие.

До конца 2018 года на выплату такой денежной помощи понадобится 588 тысяч леев. 

Ранее правительство страны дало положительное заключение этому проекту, сообщив, что деньги в госбюджете есть.

Чтобы изменения вступили в силу, их должны одобрить в парламенте во втором чтении.

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Теги:
принятие, пособие, инициатива, депутат, парламент, Молдова
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