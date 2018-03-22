Парламент Молдовы поддержал важные изменения для водителей

Молдавские законодатели дали добро на законопроект об изменении статьи Кодекса о правонарушениях республики: что ждет водителей-нарушителей?

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы проголосовали в первом чтении за проект, предусматривающий аннулирование положения Кодекса о правонарушениях республики, которое предполагает снятие номерных знаков за неправильно припаркованный автомобиль.

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Как отметила глава парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Валентина Булига, на данный момент согласно п.7 статьи 439 Кодекса о правонарушениях сотрудники инспектората по патрулированию снимают номерные знаки с неправильно припаркованных автомобилей. Номерные знаки возвращаются водителю или владельцу транспортного средства после составления протокола на основе статьи 238, которая предусматривает, что остановка или парковка в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 условных единиц (250-500 леев) с начислением двух штрафных очков.

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"В результате снятия номерных знаков, констатируем, что водитель или владелец автомобиля ставятся в сложную ситуацию, так как они не могут передвигаться на этой машине пока не вернут номерные знаки", — сказала Булига, добавив, что, передвигаясь на машине без номерных знаков, водитель может получить штраф в размере 25-30 у.е. (1250-1500 леев) и четыре штрафных очка.

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По ее словам, таким образом, водитель, с машины которого сняты номерные знаки, должен воспользоваться услугами эвакуатора (что обходится дороже, чем сумма выписанного штрафа), или найти инспектора, который снял номерные знаки (автомобиль при этом продолжает оставаться неправильно припаркованным).

"Считаем, что практика снятия номерных знаков с неправильно припаркованных автомобилей неэффективна. Это не является решением в борьбе с нерегламентированной парковкой транспортного средства", — добавила Булига.

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По словам депутата, на данный момент у сотрудников Национального инспектората по патрулированию есть все необходимое для санкционирования нарушителей, и нет необходимости снимать номерные знаки с автомобиля.