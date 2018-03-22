Парламент решил, через какие села пройдет газопровод Унгены-Кишинев

"А у нас в квартире газ, а у вас?": молдавские депутаты обсудили, через какие села республики пройдет газопровод Унгены-Кишинев -когда начнется строительство газовой ветки?

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Одним из центральных событий четверга в Молдове стало заседание парламента страны. Депутаты республики, несмотря на долгие споры, успели рассмотреть в первом чтении ряд важных законопроектов, среди которых выплата пособия за особые заслуги, аннулирование положения в Кодексе о правонарушениях республики, которое предполагает снятие номерных знаков за неправильно припаркованный автомобиль. Кроме того, вслед за правительством парламентарии утвердили в первом чтении и проект закона о провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству газопровода по направлению Унгены — Кишинев.

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Как заявил представлявший законопроект госсекретарь по вопросам экономики Виталие Юрку, строительство объекта планируется завершить до конца этого года.

"Данный проект разработан в контексте мер, предпринятых министерством экономики инфраструктуры в целях содействия строительству газопровода по направлению Унгены-Кишинев. Основная цель проекта — укрепление энергетической безопасности страны путем диверсификации источников-поставки природного газа", — отметил чиновник.

Через какие села пройдет газопровод?

Согласно проекту документа, объектами экспроприации является недвижимое имущество — земельные участки, находящиеся в частной собственности или во владении административно-территориальных единиц, которые входят в состав или находятся за пределами ряда населенных пунктов.

В их числе Кишинев, коммуны Тохатин, Стэучень, Грэтиешть и село Гидигич (муниципий Кишинев); села Сирець, Рошкань, Негрешть, Кэприяна, Ворничень, коммуны Рэдень, Гелэуза, Пэнэшешть и город Буковэц (район Стрэшень); коммуна Тузара, села Питушка, Нишкань, Темелеуць, Петичень, Вэлчинец, Садова и город Кэлэрашь (район Кэлэрашь); села Милешть (район Ниспорень); коммуна Алексеевка, Пырлица, Тодирешть, Загаранча и село Рэдений Векь (район Унгень).

Ущерб владельцам недвижимого имущества (участков) будет возмещаться на базе оценки, проведенной экспертами. Деньги они получат в течение трех месяцев с момента принятия решения об изъятии земельной собственности.

Граждане, недовольные суммой компенсации, смогут ее опротестовать в судебном порядке в течение двух лет.

При этом ущерб за экспроприированные земельные участки, которые лягут на пути строительства газопровода Унгены-Кишинев, будет оплачиваться не только из государственного бюджета.

Часть средств на эти цели потратит финальный получатель проекта — предприятие Vestmoldtransgaz — управляющая компания, которая займется обслуживанием и эксплуатацией газопровода.

"Выплата компенсации, полученной по настоящему закону за экспроприированное недвижимое имущество, квалифицируется как необлагаемый налогом источник дохода", — сообщается в тексте законопроекта.

Газовый вопрос

Газовая ветка Кишинев — Унгены должна подключить молдавскую столицу, главную область потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены. Эта газовая магистраль соединяет Молдову и соседнюю Румынию. Газопроводом управляет специально созданное несколько лет назад Vestmoldtransgaz. Это предприятие не так давно приватизировала румынская компания Transgaz.

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На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Эксперты уточняют, что поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

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Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались неликвидными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой понадобится более 100 миллионов евро. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории. Что касается энергетической части соглашения, то она предполагает реализацию первого соединения электросетей на юге Исакча (Румыния) — Вулкэнешты — Кишинев.

Когда начнется строительство?

По словам министра экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилла Габурича, строительство ветки Унгены-Кишинев начнется в июне этого года.

О том, по какой цене в республику будет поступать румынский газ, учитывая, что ветку продлят до молдавской столицы, пока речи не идет.