Погодные рекорды Молдовы 23 марта

Как давно на территории республики в двадцать третий день первого месяца весны обновлялись рекордные показатели?

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Самым холодным 23 марта на территории Молдовы было 49 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

© Sputnik/ Валерий Шустов Чего вы не знали о погоде в Молдове в марте

В 1969 году в этот день столбик термометра опустился до —7,8 градуса по Цельсию.

Самым теплым двадцать третий день марта стал почти три десятилетия назад, в 1990 году. Тогда термометры показали +22,9 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 23 марта, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.