Погодные рекорды Молдовы 23 марта

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Самым холодным 23 марта на территории Молдовы было 49 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.
В 1969 году в этот день столбик термометра опустился до —7,8 градуса по Цельсию.
Самым теплым двадцать третий день марта стал почти три десятилетия назад, в 1990 году. Тогда термометры показали +22,9 градуса по Цельсию.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 23 марта, составляет 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.