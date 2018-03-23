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Погодные рекорды Молдовы 23 марта

© Sputnik/ Станислав Савельев
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (304)
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Как давно на территории республики в двадцать третий день первого месяца весны обновлялись рекордные показатели?

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Самым холодным 23 марта на территории Молдовы было 49 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы. 

Подснежники
© Sputnik/ Валерий Шустов
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В 1969 году в этот день столбик термометра опустился до —7,8 градуса по Цельсию.

Самым теплым двадцать третий день марта стал почти три десятилетия назад, в 1990 году. Тогда термометры показали +22,9 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 23 марта, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Тема:
Погода в Молдове (304)

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Теги:
23 марта, рекорд, погода, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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