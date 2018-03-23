Антикоррупционный центр Молдовы остался без одного из руководителей

По собственному желанию в отставку подал замглавы Национального антикоррупционного центра Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Заместитель директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Вадим Кожокару подал в отставку. Об этом на заседании парламента в пятницу сообщила председатель юридической комиссии высшего законодательного органа страны Раиса Апольски.

"В заявлении сказано, что это отставка по собственному желанию", — пояснила Апольски.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламент назначил нового главу Антикоррупционного центра Молдовы

Кожокару был замглавы НАЦ с 18 апреля 2013 года. Таким образом, эта антикоррупционная структура останется без вице-директоров.

В середине декабря 2017 года парламент утвердил на пятилетний срок Богдана Зумбряну новым главой Национального антикоррупционного центра Молдовы. Конкурс на пост директора НАЦ был инициирован 19 октября и завершился 29 ноября. Мандат бывшего руководителя структуры Виорела Кетрару истек 25 октября 2017 года.

Согласно местному законодательству, глава антикоррупционного центра назначается на пятилетний срок большинством голосов депутатов без возможности назначения на новый срок. Должность руководителя НАЦ несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью — за исключением научной, преподавательской и творческой. Вице-директоров НАЦ назначает парламент по предложению руководителя Антикоррупционного центра, который выбирает кандидатов на основе конкурса. Отставку замглавы НАЦ утверждают депутаты парламента большинством голосов.