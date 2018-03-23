Необычный снег шокировал жителей Молдовы

Жители Молдовы продолжают удивляться необычной погоде в конце марта - на страну обрушились снегопады и морозы. Однако в пятницу на юге республики погода преподнесла настоящий сюрприз...

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. На юге Молдовы в пятницу, 23 марта, выпал снег оранжевого цвета. Корреспондент Sputnik стал свидетелем необычного природного явления. Такие цветные осадки выпали в Тараклии.

© Sputnik / Nicu Goncear Необычный снег выпал на юге Молдовы

"Южный циклон, направляющийся с Средиземного моря, встретился с песчаной бурей в Северной Африке, что привело к выпадению осадков темно-желтого цвета, замеченных в некоторых районах Республики Молдова", — сообщили в Государственной гидрометеорологической службе страны.

Пользователи Молднета также активно публикуют в социальных сетях фотографии с необычным снегом.