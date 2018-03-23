Где Минобороны Молдовы возьмет деньги на армию по контракту

Чем обернется отказ от обязательной срочной службы: сколько денег потратят из молдавской госказны на перевод армии на контрактную основу.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik, Дарья Чернега. После отмены обязательной срочной службы в Молдове численный состав национальной армии не изменится и составит 6500 человек. Об этом журналистам заявил глава министерства обороны Молдовы Евгений Стурза.

© Sputnik/ Rodion Proca В Молдове предложили отменить обязательную военную службу

Ранее с инициативой о полном переводе армии на контрактную основу вышла Демократическая партия. По словам Стурзы, реформа предусматривает тотальную модернизацию армии.

"Национальная армия и страна нуждаются в таких военных, которые смогут вмешаться и дать достойный ответ тогда, когда этого потребует долг. Для этого военный должен быть профессионалом. Профессионализм нельзя получить в течение одного года. На это требуются годы тренировок", — заявил Стурза.

По словам министра, реформа предусматривает развитие материально-технической базы, необходимой для подготовки военнослужащих по контракту. В частности, речь идет об усовершенствовании инфраструктуры учебного центра на полигоне в Бульбоака.

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"Средства на эту реформу будут потрачены из государственного бюджета. Кроме того, предполагается экономия средств, которые мы сейчас тратим на содержание солдат-срочников. Отмечу, что их питание, обмундирование и обучение обходятся дорого", — отметил министр.

Глава оборонного ведомства также добавил, что помимо экономии уже имеющихся средств ожидаются дополнительные поступления в бюджет национальной армии, предназначенные для повышения ее профессионального уровня. В то же время Стурза не стал называть сумму, в которую обойдется госказне перевод армии на контрактную основу.