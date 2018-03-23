С какими поручениями отправился в Москву посол Молдовы в России Негуца

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Посол Молдовы в России Андрей Негуца рассказал Sputnik о том, с какими поручениями он отправился в Москву.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Ульяновски рассказал о возвращении в Москву посла Молдовы в России Негуцы

В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России Негуцу из-за ситуации с молдавскими политиками.

По итогам встречи с замглавы МИД России Григорием Карасиным министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски объявил о возвращении Негуцы в Москву. В пятницу, 23 марта, дипломат прибыл в Россию и приступил к выполнению своих обязанностей. В прессе, между тем гадают, с каким поручениями молдавский посол отправился в Москву.

"Да, я в Москве, в посольстве. Одно общее поручение — способствовать укреплению отношений между нашими странами", — заявил Sputnik Негуца.

Визит Карасина: путь к активизации диалога между Кишиневом и Москвой>>>

Негуца был назначен на пост посла Молдовы в России весной 2017 года. Ранее он занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должности посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008 — 2012 годах. Его кандидатура на пост посла Молдовы в РФ была предложена президентом республики Игорем Додоном весной 2017 года.