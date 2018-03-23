В это невозможно поверить: Анишоара Логин вернулась к Дорину Киртоакэ

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Хотя журналистка Анишоара Логин и экс-мэр (бывший примар) Кишинева, первый вице-председатель Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ официально не подтверждали, что они сошлись, источники, близкие к их окружению, считают, что пара вновь вместе, сообщает sputnik.md.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Около года после развода: Киртоакэ объявил причину расставания с Логин

Напомним, что свадьба либерала и журналистки одного из местных телеканалов состоялась в конце мая 2016 года. Однако семейная жизнь Логин и Киртоакэ продолжалась недолго — всего пять месяцев. Осенью того же года либерал объявил, что вместе с Логин они приняли решение развестись, не объясняя причин.

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Источники утверждают, что пара сошлась еще в декабре 2017 года, когда Киртоакэ уже отстранили с поста мэра Кишинева из-за открытого на него уголовного дела, связанного с платными парковками в столице. Возможно, что у либерала появилось больше свободного времени, которое он мог посвятить Анишоаре.

Источники не уточняют, собирается ли пара афишировать свои отношения. И если источники не лукавят и Логин с Киртоакэ вновь вместе, то совет им да любовь!