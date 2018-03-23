В Молдове из-за непогоды остановили движение транспорта

Сильные снегопады привели к тому, что на шести важных участках национальных трасс временно запретили ездить крупногабаритному транспорту.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Служба "InfoTrafic" Национального инспектората по патрулированию сообщила в пятницу днем, что на нескольких участках трасс международного значения временно остановили движение крупногабаритного транспорта. Это связано с сильными снегопадами в Молдове.

© Sputnik/ Rodion Proca Снегопад в Молдове: как работает аэропорт Кишинева

Таким образом приблизительно на два часа запрещен проезд грузовиков и фур по трассе М1 Кишинев-Леушены в обоих направлениях. Ведется расчистка проезжей части.

Кроме того, в Гагаузии нельзя ехать крупногабаритному транспорту на 178 километре трассы М3 – выезд из Вулканешт в направлении Джурджулет, а также по трассе R28 (км 6+800) – Буджак в направлении Кишинева.

В Чимишлийском районе остановлено движение между населенными пунктами Порумбень и Валя Пержей (трасса G123), а также на трассе М3 в Чимишлии на улице Четатя Албэ. В Кагуле такие ограничения действуют на километре 149 трассы R34 у селя Вэлень, а в Новых Аненах на нулевом километре трассы R30 в направлении Каушан.

В центральных и южных районах страны до 22.00 в пятницу действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильными снегопадами. Объем осадков за 12 часов достигнет 7-15 литров на квадратный метр, а среднесуточная температура воздуха сохранится на 6-8 градусов ниже климатической нормы.