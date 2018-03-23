Нацбанк Молдовы передал в прокуратуру документы расследования Kroll

В Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что поступивший отчет о расследовании, проведенном компанией Kroll, состоит из 150 страниц текста на английском языке.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) официально получил все документы расследования, проведенного международным консорциумом Kroll и Steptoe&Johnson, и передал их в Антикоррупционную прокуратуру, об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

© Sputnik/ Mikhail Kutuzov Эксперты о расследовании "Kroll": результата не будет

Как пояснили в Нацбанке, документы касаются действий, которые привели к неплатежеспособности трех банков в республике: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

"Представители Kroll и Steptoe&Johnson выразили свою расположенность для сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возмещению похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в процедурах, инициированных на внутреннем уровне", — отметили в НБМ.

В Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что поступивший отчет Kroll состоит из 150 страниц текста на английском языке.

"По запросу компании Kroll глава Антикоррупционной прокуратуры подписал письмо о конфиденциальности, которое предполагает неразглашение содержащихся в нем данных и информации, а использование отчета может быть только в профессиональных целях Антикоррупционной прокуратуры", — пояснили в структуре.

Следственные органы начали уголовное разбирательство по ситуации в банковской сфере республики несколько лет назад. В период 2014-2015 годов прокуроры возбудили 59 уголовных дел. По данным Антикоррупционной прокуратуры, за это время в суд переданы 10 уголовных дел в отношении 17 физлиц и 4 юридических лиц. Обвинительные приговоры вынесены против пятерых физлиц и одного юрлица. В 2016-2017 годах открыто 48 уголовных дел. В суд передали три дела в отношении пятерых физлиц, обвинительные приговоры вынесены 17 гражданам.