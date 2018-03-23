В Приднестровье дали свою версию необычного снега

В Тирасполе выпал снег с чуть желтоватым оттенком. Приднестровские метеорологи успокаивают, уверяя, что не стоит впадать в панику - странный цвет снега еще не говорит о какой-то проблеме, и высказывают свое версию произошедшего.

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские метеорологи уверены, что слегка желтый оттенок снега, который выпал сегодня, не является доказательством какой-то техногенной катастрофы.

Снег оранжевого цвета в Молдове: как объясняют это явление синоптики>>>

Как рассказал корреспонденту Sputnik директор гидрометцентра Приднестровья Виталий Кольвенко, пугаться не стоит, такое бывает, когда снег выпадает и желтого, и красного цвета, при этом ничего ужасного за этим не стоит.

"Снег может выпасть разного оттенка. Но это отнюдь не значит, что произошла какая-то катастрофа. Такое бывает, все зависит от воздушных потоков. Например, желтый оттенок может означать, что к нам занесло частички песка из Сахары. Люди удивятся, где Сахара, где мы, но на самом деле песок с африканской пустыни нередко попадает и на американский континент, преодолевая расстояния Атлантического океана", — отметил главный метеоролог Приднестровья.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какую опасность несет оранжевый снег, который выпал на юге Молдовы

По словам Кольвенко, на регион идет обширный циклон с Балкан, захватывающий воздушные массы с Африки — именно оттуда и несется пыль, которая соединяясь с осадками, оседает на землю снежным покровом с желтоватым оттенком. Замеры радиационного фона показали, что он соответствует норме.

Главный метеоролог региона объясняет более подробно необычное явление смены оттенка снега.

"Цвет снега нередко зависит о тех примесей, которые содержатся в атмосфере. Когда снежинки проходят через атмосферу, они ее прочищают. И вся грязь, которая находится в атмосфере, конденсируется вокруг снежинок и оседает на земле. Это естественный процесс", — растолковывает он.

Необычный снег шокировал жителей Молдовы>>>

Метеоролог с 20-летним стажем наблюдения погодных изменений говорит, что не припоминает такой цветовой трансформации снега в Приднестровье и в то же время предлагает тем, кто когда-либо замечал и наблюдал подобное явление поделиться своим рассказом с гидрометеорологической службой.

"Ведь нам, метеорологам, также интересна эта информация. Если кто-то что-то видел подобное, пусть сообщит нам подробности, где, когда. Для истории это было бы важно", — призвал Кольвенко.