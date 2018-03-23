Обманет ли мартовский снег коварный молдавский апрель

Снегопад в марте стал для Молдовы "ожидаемой неожиданностью", в этом режиме страна и весь регион находятся уже несколько дней, и синоптики обещают, что скоро эта страница погоды будет перевернута до зимы.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Для южной, "горячей" Молдовы снег и морозы весной в последние годы стали, если не карой небесной, то стихийным бедствием уж точно.

© Sputnik/ Rodion Proca Снегопад в Молдове: как работает аэропорт Кишинева

Ситуация по стране

Исключением стал разве что снегопад в апреле прошлого года. И жители страны, оценивая риски и пристально следя за прогнозом погоды, в минувшем теплом феврале морально готовили себя к чему-то в плохом смысле слова необычному. Их опасения подтвердили синоптики, сделав это заблаговременно. Помогло ли это кому-то или нет, следует рассматривать в случае конкретного населенного пункта.

Снег и гололед — Кишиневским аэропортом они не овладеют >>>

В целом же все эти дни трассы национального и местного значения засыпал снег, затем расчищала техника, затем ударял мороз, и местами ездить было невозможно. Днестр замерзал, затем уровень воды поднимался. Из-за всего этого то закрывались, то снова открывались паромные пограничные посты в Сороках и Косауцах.

© Sputnik / Nicu Goncear Необычный снег шокировал жителей Молдовы

Трогательное видео: аисты вернулись домой, но встретили снег и холод >>>

На данный момент из-за сильных снегопадов на нескольких участках трасс международного значения временно остановили движение крупногабаритного транспорта. Запрещен проезд грузовиков и фур по трассе М1 Кишинев-Леушены в обоих направлениях. В Гагаузии нельзя ехать крупногабаритному транспорту на 178 километре трассы М3 — выезд из Вулканешт в направлении Джурджулешт, а также по трассе R28 (км 6+800) — Буджак в направлении Кишинева. В Чимишлийском районе остановлено движение между населенными пунктами Порумбень и Валя Пержей (трасса G123), а также на трассе М3 в Чимишлии на улице Четатя Албэ. В Кагуле такие ограничения действуют на километре 149 трассы R34 у селя Вэлень, а в Новых Аненах на нулевом километре трассы R30 в направлении Каушан >>>

В центральных и южных районах страны до 22.00 в пятницу действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильными снегопадами. Объем осадков за 12 часов достигнет 7-15 литров на квадратный метр, а среднесуточная температура воздуха сохранится на 6-8 градусов ниже климатической нормы.

© Sputnik/ Сергей Красноухов Молдову сначала завалит снегом, а затем в страну придет потепление

Кстати, кое-кто заснял снег желтого цвета, что родило опасения вплоть до разговоров о том, что нас ждет не только климатическая, но и ядерная зима. Но, как пояснили в Госгидрометеорологической службе Молдовы, это связано с тем, что южный циклон, направляющийся с Средиземного моря, встретился с песчаной бурей в Северной Африке.

Погодные рекорды Молдовы 23 марта >>>

"Это привело к выпадению осадков темно-желтого цвета, замеченных в некоторых районах Республики Молдова", — сообщили в Государственной гидрометеорологической службе страны >>>

А в пятницу поздно вечером подразделения МВД будут собраны в Кишиневе на Хынчештском шоссе под мостом, коим начинается улица Миорица, чтобы получить задания на ночной этап работы по всей стране — снегопад не думает заканчиваться, а убирать его кому-то надо.

Ситуация в Кишиневе

Что касается столицы, то тут городские власти, в отличие от прошлых лет, стараются. Правда, не всегда и не везде у них это получается — нет денег на дополнительную технику, а зарплата коммунальщиков едва превышает прожиточный минимум, да и то не во всех случаях. Так что город нужно финансировать, а его защитников от непогоды, прорыва канализации, обрыва электропроводов и прочая — мотивировать. Это закон взаимодействия государства и общества, который придумала едва ли не сама природа.

В Кишиневе подземные переходы "тают" вместе со снегом >>>

Корреспондент Sputnik, пройдя между часами пик по центру Кишинева, отметил ряд деталей, которые сопутствуют "нескончаемо снежной" погоде.

Что касается импровизированных отчетов о деятельности коммунальных служб, то они в пятницу выглядят примерно так:

И.о. мэра Кишинева Сильвия Раду на Чеканах проверяет, как коммунальщики отрабатывают свой хлеб.

Присутствует даже забота о тех, чья работа — наводить чистоту. Работники управления электротранспорта, чистящие троллейбусы, получили новую экипировку.

А в четверг, по словам Раду, в Кишиневе было убрано более 260 тонн снега.

На Рышкановке уборка территории идет полным ходом — свежее видео.

Посыпание реагентом на улице Каля Орхеюлуй.

Что дальше?

В последующие сутки метеорологи обещают потепление и прекращение снегопада. В субботу и воскресенье даже будет светить солнышко, а температура воздуха днем не должна опуститься ниже трех градусов тепла.

А пока посмотрите, как выглядит сегодня урбан-версия молдавской природы.

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Снег © Sputnik / Miroslav Rotari

Ninsori în Moldova © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 10 © Sputnik / Miroslav Rotari Снег

Как распогодится — так за грабли!

А жители столицы, ознакомившись с прогнозом погоды на ближнесрочную перспективу, пригласили всех желающих 31 марта на первый в этом году весенний субботник. Те, кто хочет присоединиться к акции НПО Hai Moldova, и провести первую весеннюю уборку в рамках проекта "Рышкановский парк. Возрождение", может прийти в 10.00 в одно из перечисленных здесь мест: