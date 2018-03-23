Налоговая служба Молдовы предупреждает: что нужно сделать до 26 марта

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Государственая налоговая служба Молдовы обращает внимание, что у граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также физлиц, осуществляющие независимую деятельность, есть всего несколько дней для того, чтобы подать декларацию о подоходном налоге.
"Учитывая, что срок представления декларации в этом году приходится на выходной день (25 марта), то ее можно представить до 26 марта", — отмечено в сообщении Налоговой.
При этом подать декларацию можно даже в выходной день. Режим работы подразделений Налоговой службы таков:
- 24-25 марта — с 08:00 до 15:00;
- 26 марта — с 08:00 до 19:00.
Ставка налогообложения, применяемая к доходам индивидуальных предпринимателей, составляет 7%, если сумма полученных доходов составляет до 31 тысячи 140 леев, и 18%, если доход превышает эту сумму.
Мнение: налоговая доберется и до владельцев криптовалют>>>
Для физических лиц крайним сроком подачи деклараций о подоходном налоге за 2017 год является 2 мая.