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Снегопад в Тирасполе

Метеорологи Приднестровья: погода не раз преподносит сюрприз в наш праздник

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Приднестровские метеорологи сегодня отмечают свой профессиональный праздник, а еще 120-летие со дня ведения первых метеонаблюдений в Тирасполе. Они рассказали, какие уникальные неожиданности преподносила погода в этот день в разные годы.

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Снег с желтоватым оттенком — не единственный сюрприз, который выпадал на 23 марта — Всемирный метеорологический день, а также профессиональный праздник приднестровского метеоролога. Директор гидрометцентра Приднестровья Виталий Кольвенко рассказал корреспонденту Sputnik о чудесах погодных изменений в этот день.

"Сегодня мы отмечаем не только праздник метеорологов, но и 120-летие со дня образования Тираспольской метеостанции. Погода в очередной раз над нами шутит", — отметил он.

Капризы марта и его чудеса

По словам метеоролога, март — очень необычный месяц, переходной между зимой и летом, то он по-июньски теплый, то по-зимнему холодный и поэтому в это время наблюдаются большие перепады температуры, как по отрицательной, так и по положительной аномалии.

Снегопад в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
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При этом средняя температура в этом месяце равняется плюс 5 градусов. И, как рассказал Кольвенко, 23 марта временами происходят настоящие чудеса. Например, произошедшее десять лет назад погодное явление можно внести в анналы метеорологической службы. Причем, уверяет синоптик, такое неизвестно даже России, с ее географической широтой и многообразием климатических поясов.

"При температуре воздуха —10 градусов выпадал ливневый дождь. Сначала он превращался в гололед, потому что температура поверхности была отрицательной, но по мере того, как интенсивность выпадения осадков нарастала, получилось интересное явление, когда этот гололед стал смываться дождем при этих же минус десяти градусах", — рассказал он.

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Март, кроме того, еще и самый ветреный месяц в году. И 23 марта бывали и другие интересные явления.

"При юго-восточном ветре к нам приходили пыльные бури с Сахары. При этом они нам приносили большое количество пыльных частиц, которые оседали на землю. А сейчас, когда климатические условия стали меняться в Украине из-за вырубки лесов, к нам чаще стали возвращаться пыльные бури", — почеркнул Кольвенко.

Погодные аномалии

Несмотря на то, что 23 марта в профессиональный праздник у метеорологов есть немало удивительных наблюдений, все-таки экстремальные для марта месяца температуры фиксировались не в этот день. Например, последний раз, когда в первом месяце весны была отмечена чрезмерно низкая для такого времени температура, приходится на 11 марта 1952 год. Тогда термометр показал минус 20 градусов. А вот самая жаркая погода в этом месяце пришлась на 26 марта 1994 года, тогда температура поднялась до плюс 27 градусов.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кольвенко особо отмечает, что минусовые температуры наблюдались и в апреле. Самая низкая температура для этого месяца была зафиксирована 6 апреля 1942 года, тогда она упала до минус 11 градусов.

"Хочу обратить внимание на год. Это время, когда Тирасполь был в оккупации и, несмотря на это, наши метеорологи вели наблюдения, что называется, втихаря, чтобы не знали оккупанты. То есть у нашей службы есть уникальные данные, которые были получены даже героическим путем", — рассказал он.

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Нелегко метеорологам, как и многим жителям, пришлось и в послевоенные годы, когда сотрудники тираспольской станции, несмотря на лишения, трудились, внеся значительный вклад в становление станции.

"Например, начальник станции не имел своего жилья, а многие сотрудники на работу добирались, проделывая многокилометровые пути по проселочным дорогам и нередко пешком", — отметил главный метеоролог.

По его словам, и зарплата сотрудников традиционно была одна из самых низких в стране, как и в нынешнее время.

Теги:
снег, Всемирный метеорологический день, Кольвенко, Молдова, Приднестровье
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