Безрадостные перспективы: в Молдове продолжает "хозяйничать" смерть

Доктор хабилитат социологии Владимир Блажко рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, по каким причинам рождаемость в республике – на стабильно низком уровне, а "старуха с косой" вот уже десять лет властвует над демографией.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik, Андрей Петрик. "Костлявая с косой" правит бал в Молдове вот уже десять лет: примерно так сегодня можно охарактеризовать ситуацию с превалированием уровня смертности над рождаемостью в республике. По подсчетам социологов, на сегодняшний день уровень смертности в стране уверенно перешагнул порог в 11 человек на тысячу граждан.

Лишь единожды за последние два десятилетия жизнь побеждала смерть, когда в 2008 году государству удалось выйти на доминирование рождаемости. Однако с тех пор костлявый оскал смерти вновь возобладал и сегодня свидетельствует о весьма печальных демографических тенденциях.

О том, почему смерть главенствует над жизнью в Молдове, в эфире радиостудии Sputnik рассказал социолог, научный сотрудник Института юридических и политических исследований АН РМ Владимир Блажко.

"Уменьшение рождаемости в Молдове вызвано не только естественными факторами финансовой нестабильности и отсутствия достатка в молдавских семьях, но и тем, что молодые женщины не связывают сегодня свое будущее с Молдовой, уезжая сначала на заработки, а затем и на ПМЖ за рубеж. Основная масса уехавших из Молдовы женщин находятся в репродуктивном возрасте от 26 до 38 лет. Рожать сегодня гражданки Молдовы предпочитают не здесь, а за рубежом, видя там стабильное будущее для своих детей", — отметил социолог.

По словам эксперта, вторым фактором, напрямую бьющим по статистике рождаемости, является понижение статуса института семьи в Молдове. По данным последних социологических исследований, если еще 15-20 лет назад институт семьи среди молодых людей находился на первом-втором месте, то сегодня необходимость обзаводиться близкими для граждан в возрасте до 30 лет отошла на 5-6 ступень. Первоочередной задачей стало обеспечение собственного будущего и относительной материальной обеспеченности.

"В погоне за карьерой и деньгами многие молдавские женщины сами не замечают, как стремительно приближаются к отметке в 35-36 лет. Учитывая нынешнее здоровье населения, женской его части, родить ребенка у многих из них уже не получается. Дай Бог, если такая дама сможет родить хотя бы одно дитя. Соответственно, о многодетной семье, которая ранее в Молдове считалась обычным явлением, уже речь давно не идет", — отметил собеседник.

Социолог настаивает: о том, что к 2050 году такая тенденция приведет к уменьшению населения республики на 1 миллион человек, известно давно. Однако подобная демографическая тенденция приведет также к тотальному изменению структуры молдавского общества: молодежи в стране станет на 50 процентов меньше, по сравнению с 2018 годом, а число пенсионеров возрастет вдвое. Таким образом, республику неумолимо ждет социальная катастрофа, когда стариков фактически некому будет содержать.

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"Еще одним фактором, который неумолимо бьет по рождаемости, стали непрочные браки в Молдове. Ситуация сродни поговорке: "Семейная лодка разбилась о быт". По статистике 2017 года, на два брака в республике пришелся один развод. Вряд ли в семейной паре, где молодожены спустя считанные месяцы после свадьбы уже не в ладах друг с другом и думают лишь о том, как разделить имущество, возникнет мысль о ребенке", — подытожил Блажко.