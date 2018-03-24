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Общественный транспорт

Мнение: люди еще долго будут мучиться в салонах кишиневских маршруток

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Эксперт по вопросам муниципального хозяйства столицы Раду Бушилэ рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, почему – не в интересах примэрии убирать устаревшие микроавтобусы с кишиневских дорог.

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

Пыхтя, задыхаясь и обливаясь потом выходят многие кишиневцы в "час пик" из переполненных салонов частных кишиневских микроавтобусов, курсирующих по улицам молдавской столицы более 20 лет. Не имея альтернативы и опаздывая на работу или встречу, многие жители города вынуждены сознательно идти на испытание — проехаться в кишиневской маршрутке, поступаясь комфортом и нервным спокойствием ради недостающего времени.

Между тем, даже в этом хаотичном "маршруточном царстве" тоже должен существовать свой порядок — останавливаться не по требованию, а на остановках, заполнять салон определенным количеством пассажиров, а не забивать под завязку так, чтобы лица некоторых расплывались в незавидной гримасе, распластавшись по боковому стеклу. Задачей же контролирующих органов является неусыпный контроль за соблюдением человеческих норм проезда в таком микроавтобусе.

Торговый агент и водитель маршрутки во время езды
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Приличия ради надо признать, что периодически такой контроль осуществляется. Однако происходит это, в лучшем случае, раз в месяц и как-то по-старому, по формуле: "виновные выявлены и наказаны". А далее пассажир вновь остается наедине с шансоном и клетчатыми сумками, упирающимися в лицо, и участвует в этих гонках на выживание.

Корреспондент Sputnik Молдова решил задаться вопросом: кому выгодно, чтобы люди продолжали мучиться в тесных салонах таких микроавтобусов, и почему проблема не сдвигается с мертвой точки более 20 лет подряд?

Об этом рассказал эксперт в области муниципального хозяйства Кишинева Раду Бушилэ.       

"Примэрия Кишинева даже не предпринимает попыток что-то поменять в секторе частных пассажирских перевозок, я имею ввиду маршрутки. В выдаче лицензий на осуществление этого вида деятельности в столице наблюдается явная коррупционная составляющая. Все лицензии выдаются непрозрачно. Из года в год одним и тем же владельцам маршрутов с завидной регулярностью продлеваются лицензии на перевозки пассажиров по установленным маршрутам. Они, можно сказать, при любой власти в примэрии — уже "свои" люди", — подчеркнул собеседник.   

По словам Бушилэ, наиболее правильным решением была бы сначала частичная, а затем и полная замена маршруток муниципальными автобусами, чтобы все доходы поступали в казну города, что позволяло бы реинвестировать полученную с сотен тысяч пассажиров прибыль. Однако, воз — и ныне там, и сотни тысяч неучтенных леев попадают в карман "к чужому дяде" — администратору таких маршрутов.

"Из этого "кармана", видимо, "кормятся" и некоторые чиновники из примэрии, которым выгодно, чтобы современные муниципальные автобусы вообще не приходили на смену к некомфортным и опасным для пассажиров маршруткам. В результате и замыкается тот порочный замкнутый круг в Кишиневе, из которого более двадцати лет уже нет никакого выхода", — отметил эксперт.

Диктофон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В салоне большинства кишиневских маршруток висят права и обязанности пассажира и водителя, которые, по словам собеседника, действуют только в одностороннем порядке: прав только водитель, а пассажир — не более чем, "средство заработка", соблюдение комфорта которого мало кого интересует.

"Да, контролирующие органы проводят точечные рейды, наказывают отдельно взятых водителей и администраторов кишиневских маршрутов. Однако все эти действия карательного характера — точечные и производятся с одной целью: показать на телевидении, что государство борется с нарушением прав пассажиров. После этого все продолжается так, как и было двадцать лет подряд. Почему Национальный антикоррупционный центр не предпринимает никаких мер по отношению к владельцам таких маршрутов — тоже большой вопрос ", — заявил Бушилэ.

Другой проблемой, по словам собеседника, является относительная лояльность к водителям таких микроавтобусов сотрудников Патрульной полиции, которые, зачастую, "закрывают глаза" на остановки в неположенных местах и агрессивный стиль вождения, не желая лишний раз раздражать и нервировать пассажиров, которые и так "еле живы" и торопятся к месту назначения.

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© Photo: pixabay
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"Единственным решением является полное упразднение этих микроавтобусов и замена их муниципальным транспортом, часть сборов с курсирования которого и покроет затраты на обновление подвижного состава кишиневского автобусного парка. Однако в это пока мало верится", — подытожил собеседник.    

Теги:
коррупция в примэрии, примэрия Кишинева, активная коррупция, Дорин Киртоакэ, коррупционер, хаос, маршрутки, общественный транспорт, ДТП, примэрия Кишинева, Раду Бушилэ, Молдова, Кишинев
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