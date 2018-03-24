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Молдавский сексолог: нравоучения жены и тещи могут привести мужа к импотенции

CC BY 2.0 / Luis Hernandez
Общество
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Врач-сексолог Адриан Садовник рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, как постоянное нытье жены может сделать из мужчины "овоща".

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Безденежье, царящее в сотнях молдавских семей, зачастую вмешивается в самое сокровенное, что есть у супругов — частную, интимную жизнь, отражаясь в черных красках на качестве сексуальных отношений.

Казалось бы, какая связь существует между толщиной кошелька и возможностью мужчины "оставаться собой", оправдывать ожидания своей сожительницы или супруги? Оказывается — прямая.

Влюбленная пара
© Fotolia/ Mikhail_kayl
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Постоянные нравоучения супруги о том, что "ты мало зарабатываешь", "нам не хватает на жизнь", "не заботишься обо мне, подумай хотя бы о ребенке" — приводят к постоянным стрессам мужской психики, и так постоянно занятой вопросом: где заработать?

О том, как влияет постоянное нытье дома на психику мужчины и его способность "быть во всеоружии", в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал сексолог, врач-андролог высшей категории Адриан Садовник.

"Недостаток денег в семье и постоянные упреки жены могут привести здоровье мужчины в "неработоспособное состояние". Здесь все зависит от психотипа мужчины, от того, как его нервная система способна справляться со стрессами. Важны еще и жизненные приоритеты: если молодой человек женится, потому что время подошло, и до 30 лет находится на попечении у родителей, вряд такая семья продержится долго по определению", — подчеркнул собеседник.

По словам собеседника, отдавая дань течению времени, сегодня многие молодые мужчины предпочитают сначала финансово обеспечить себя, а уже затем заниматься вопросом создания семьи, заранее заложив для нее прочный финансовый "фундамент".

"Однако, когда мужчина, живя в Молдове и не будучи в состоянии достатка обеспечивать семью, систематически подвергается критике жены, а еще хуже — и тещи, у него на фоне постоянного стресса падает уровень тестостерона в крови, он становится менее решительным, более подверженным стрессовым ситуациям. В этих условиях он может не радовать жену и ночью, контакты становятся все более редкими, а затем и вовсе могут исчезнуть", — отметил собеседник.

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По словам сексолога, задача жены в сложной для мужчины ситуации, когда не ладится с работой и деньгами — не "пилить" его систематически, не упрекать во всех смертных грехах, а стать опорой, тылом, опираясь на который, у него появятся силы для контрнаступления на сложившиеся временные финансовые неприятности.

"Я всегда вспоминаю фразу, сказанную знаменитым итальянским психологом, основоположником онтопсихологической школы Антонио Менегетти: "Люби свою мать, своих детей, свою жену, но иди вперед, развивайся, зарабатывай, твори что-то для мира и расти, как личность". Именно в этой недлинной формуле заключается простое мужское счастье. Женщина должна это понимать, помогать своему спутник жизни, а не добивать его, когда ему сложно. Тогда семья и интимные отношения будут крепким и нерушимым монолитом", — сказал в завершении беседы Адриан Садовник.    

Теги:
безденежье, разводы, браки, безысходность, интимная жизнь, нервы, импотенция, психика, отношения, секс, семья, Адриан Садовник, Молдова, Кишинев
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