"Открой дверь ногой": как кишиневский троллейбус разваливался на ходу

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

"Chișinăul este capitala europeană!", — эту фразу жители столицы не раз слышали из уст муниципальных чиновников, властвовавших над примэрией города на протяжении последнего десятилетия. И ладно бы город модернизировался согласно знакомому лозунгу, становился хоть сколь-то похожим на комфортную, чистую столицу.

© Sputnik/ Алексей Даничев Троллейбус-раритет снова ездит по улицам Кишинева

По словам самих коренных кишиневцев, все происходило с безобразием до наоборот: когда лозунги о комфорте и "европейскости" города все больше дистанцировались от серой действительности, а между городом и деревней грани стирались, вот, только в обратную сторону.

Ему место в музее, а не на дороге

Знакомые многим кишиневцам с детства троллейбусы, производства Завода имени Урицкого ("ЗИУ"), уже отслужили не один срок допустимой эксплуатации на дорогах столицы. Вместо того, чтобы быть списанными и давно пойти на металлолом, они, "перелатанные" и неоднократно "сваренные" во всех возможных местах, продолжают кое-как, скрипя и напрягаясь из последних лошадиных сил, верой и правдой служить уже, наверное, третьему поколению своих пассажиров.

Однако даже у этих ветеранов отрасли общественного транспорта столицы бывают весьма курьезные сбои, в которых виноваты, скорее не они сами, а те, кто допускали, чтобы фактически музейные экспонаты продолжали возить пассажиров по улицам города.

Следующая история, невольным участником которой стал корреспондент радиостудии Sputnik Молдова, стала ярким "штрихом к портрету" муниципального хаоса, точно характеризующим запущенное состояние хозяйства города и составляющих этого процесса.

Пока не ударишь, не поедет…

"Мэй, Вера, открой дверь ногой!", — с такой фразы начиналось прибытие кишиневского троллейбуса с каждой остановки, следовавшего с Буюкан на Чеканы.

Дело в том, что в "час пик" у старого троллейбуса исправно не работала средняя дверь, а поток пассажиров буквально штурмовал переднюю и заднюю площадки, в результате чего кондуктор по имени Вера фактически оказывалась сдавленной между двумя лагерями пассажиров.

Раздраженный водитель троллейбуса (надо сказать, женщина — отважная), всеми силами старалась надавить на необходимые рычажки, чтобы хоть как-то облегчить работу Веры и хоть на йоту раздробить создавшуюся в салоне пассажирскую пробку. Но, увы, тщетно…

© Sputnik/ Евгений Панасенко Троллейбусы, которые развезут по домам кишиневских полуночников

В результате, из кабины водителя на каждой остановке исправно доносилось: "Мэй, Вера, открой дверь ногой!". Далее невольно водителю приходилось употреблять смачные идиоматические выражения, которым не место в печати, и от которых у видавших виды мужчин, что называется, "насморк пробивало".

Кондуктор исправно тарабанила коленкой в сопротивляющуюся дверь, которая надо сказать, поддавалась ее неуемному напору лишь с третьего-четвертого мощного удара, после чего заточенным в троллейбусе "ЗИУ" удавалось выйти на нужной остановке, а Зине заниматься прямым своими обязанностями: хоть немного, но спокойно, взымать "таксу" с изможденных экстремальной поездкой пассажиров.

"Конец света" наступил прямо в салоне

И все бы ничего, если поездка и дальше продолжилась в этой коленно-локтевой позиции, с которой пассажиры дальнего следования, вроде бы, уже свыклись. Так нет — очередное испытание настигло их прямо на "петриканском" мосту: троллейбус резко затормозил, в салоне погас свет, и наступила пятнадцатисекундная гробовая тишина. В шоке, похоже, были не только пассажиры, но и боевые и крепкие на словцо водитель и ее верный соратник Вера, полагаться на которую уже не пришлось.

Пока водитель пыталась через переднюю дверь выйти и выяснить, что случилось с троллейбусом-старичком, в салоне пассажиры, не без доли едкой сатиры, начали выдвигать по этому поводу собственные версии. Некоторые предположили, что конец света наступил прямо в троллейбусе, имея в виду, что в сети пропал электрический ток, иные по привычке склоняли по падежам бывшего примара Киртоакэ, третьи голосили под дружный хохот, что "евроинтеграция закончилась".

Все продолжалось порядка семи-восьми минут, пока водитель с Верой чинили неисправность, после чего роковой маршрут продолжился.

Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. Выйдя из салона этого потрепанного годами троллейбуса, корреспондент радиостудии Sputnik невольно вернулся к мысли великого Булгакова, что может "разруха — не в клозетах, а в головах"…