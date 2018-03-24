22:39 24 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Двери троллейбуса

"Открой дверь ногой": как кишиневский троллейбус разваливался на ходу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
39030

Корреспондент Sputnik стал невольным свидетелем курьезной ситуации, ставшей очередным ярким штрихом к декларируемой "европейскости" молдавской столицы.

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

"Chișinăul este capitala europeană!", — эту фразу жители столицы не раз слышали из уст муниципальных чиновников, властвовавших над примэрией города на протяжении последнего десятилетия. И ладно бы город модернизировался согласно знакомому лозунгу, становился хоть сколь-то похожим на комфортную, чистую столицу.

Троллейбус
© Sputnik/ Алексей Даничев
Троллейбус-раритет снова ездит по улицам Кишинева

По словам самих коренных кишиневцев, все происходило с безобразием до наоборот: когда лозунги о комфорте и "европейскости" города все больше дистанцировались от серой действительности, а между городом и деревней грани стирались, вот, только в обратную сторону.

Ему место в музее, а не на дороге

Знакомые многим кишиневцам с детства троллейбусы, производства Завода имени Урицкого ("ЗИУ"), уже отслужили не один срок допустимой эксплуатации на дорогах столицы. Вместо того, чтобы быть списанными и давно пойти на металлолом, они, "перелатанные" и неоднократно "сваренные" во всех возможных местах, продолжают кое-как, скрипя и напрягаясь из последних лошадиных сил, верой и правдой служить уже, наверное, третьему поколению своих пассажиров.

Однако даже у этих ветеранов отрасли общественного транспорта столицы бывают весьма курьезные сбои, в которых виноваты, скорее не они сами, а те, кто допускали, чтобы фактически музейные экспонаты продолжали возить пассажиров по улицам города.

Следующая история, невольным участником которой стал корреспондент радиостудии Sputnik Молдова, стала ярким "штрихом к портрету" муниципального хаоса, точно характеризующим запущенное состояние хозяйства города и составляющих этого процесса.

Пока не ударишь, не поедет…

"Мэй, Вера, открой дверь ногой!", — с такой фразы начиналось прибытие кишиневского троллейбуса с каждой остановки, следовавшего с Буюкан на Чеканы.

Дело в том, что в "час пик" у старого троллейбуса исправно не работала средняя дверь, а поток пассажиров буквально штурмовал переднюю и заднюю площадки, в результате чего кондуктор по имени Вера фактически оказывалась сдавленной между двумя лагерями пассажиров.

Раздраженный водитель троллейбуса (надо сказать, женщина — отважная), всеми силами старалась надавить на необходимые рычажки, чтобы хоть как-то облегчить работу Веры и хоть на йоту раздробить создавшуюся в салоне пассажирскую пробку. Но, увы, тщетно…

Троллейбус
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Троллейбусы, которые развезут по домам кишиневских полуночников

В результате, из кабины водителя на каждой остановке исправно доносилось: "Мэй, Вера, открой дверь ногой!". Далее невольно водителю приходилось употреблять смачные идиоматические выражения, которым не место в печати, и от которых у видавших виды мужчин, что называется, "насморк пробивало".

Кондуктор исправно тарабанила коленкой в сопротивляющуюся дверь, которая надо сказать, поддавалась ее неуемному напору лишь с третьего-четвертого мощного удара, после чего заточенным в троллейбусе "ЗИУ" удавалось выйти на нужной остановке, а Зине заниматься прямым своими обязанностями: хоть немного, но спокойно, взымать "таксу" с изможденных экстремальной поездкой пассажиров.

"Конец света" наступил прямо в салоне 

И все бы ничего, если поездка и дальше продолжилась в этой коленно-локтевой позиции, с которой пассажиры дальнего следования, вроде бы, уже свыклись. Так нет — очередное испытание настигло их прямо на "петриканском" мосту: троллейбус резко затормозил, в салоне погас свет, и наступила пятнадцатисекундная гробовая тишина. В шоке, похоже, были не только пассажиры, но и боевые и крепкие на словцо водитель и ее верный соратник Вера, полагаться на которую уже не пришлось.

Пока водитель пыталась через переднюю дверь выйти и выяснить, что случилось с троллейбусом-старичком, в салоне пассажиры, не без доли едкой сатиры, начали выдвигать по этому поводу собственные версии. Некоторые предположили, что конец света наступил прямо в троллейбусе, имея в виду, что в сети пропал электрический ток, иные по привычке склоняли по падежам бывшего примара Киртоакэ, третьи голосили под дружный хохот, что "евроинтеграция закончилась".

Все продолжалось порядка семи-восьми минут, пока водитель с Верой чинили неисправность, после чего роковой маршрут продолжился.

Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. Выйдя из салона этого потрепанного годами троллейбуса, корреспондент радиостудии Sputnik невольно вернулся к мысли великого Булгакова, что может "разруха — не в клозетах, а в головах"…    

Теги:
троллейбусный парк, разруха, Дорин Киртоакэ, муниципий, раритет, хаос, троллейбус, общественный транспорт, Кишинев, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Можно поделиться

    Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

  • Пострадавший во время ЧП в Гудаури
    Чувство вины

    Хотя авария на канатной дороге в Гудаури, по мнению экспертов, произошла по вине оператора, двое госслужащих решили, что должны покинуть свои посты.

  • Гугуца Джикирба
    Вернуться и остаться

    Госкомитет по репатриации Абхазии отмечает 25-летие. О том, как он создавался, и какая работа ведется сегодня – в материале Sputnik.

  • Рукопожатие, фото из архива
    Вашингтонский аспект

    Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.

  • Заседание парламента Армении (архивное фото)
    Премьер всемогущий

    В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

  • Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов
    Правильный имидж

    Пресс-секретарь узбекистанского президента и замминистра СМИ России займутся созданием позитивного имиджа Узбекистана.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Река Маккензи в Канаде
Красота, да и только: геометрия природных ландшафтов
Более 150 черных дельфинов выбросились на побережье Австралии
Более 150 черных дельфинов выбросились на побережье Австралии
Что такое инсульт и как его избежать
Как избежать инсульта: типы, симптомы и профилактика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться