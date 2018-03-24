Молдова может лишиться своего главного символа

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Кодры — главный зеленый символ Молдовы, о них писали великие, среди которых Еминеску, Лотяну воспевал их красоты в своих фильмах, Дога посвящал им музыку, Ротару и Чепрага пели о них песни.

Сегодня, к сожалению, одним из главных зеленых символов Молдовы стали не прославленные заповедные леса, а заокеанские денежные знаки, шелест которых затмевает и проблемы экологии, и другие, не менее важные, чем экономика, отрасли жизни страны.

Сегодня мало кто говорит о проблеме Кодр, а ситуация походит на ту, при которой все складывается по формуле: ну растут себе, и пусть растут…

О том, почему над знаменитыми Кодрами нависла тень исчезновения, в эфире радиостудии Sputnik рассказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

По словам эколога, в Кодрах регулярно проводятся плановые санитарные рубки старого леса для того, чтобы зеленый фонд был полностью обновлен. Однако не следует исключать и сплошных рубок, когда под нож идет такая ценная порода древесины, как дуб. Здесь, скорее всего, речь заходит о коммерческих целях, когда ценные породы древесины могут экспортироваться за рубеж.

"В Молдове действует запрет на экспорт молдавского леса за границу, однако ряд незаконопослушных граждан использует всевозможные лазейки, вывозя древесину по другим документам. Такие нарушения могут иметь место", — сообщил эксперт.

По словам собеседника, одна из главных угроз, которая нависла над молдавскими Кодрами, как ни парадоксально, — действия лесников. Как утверждает эколог, работая в заповедных лесах, они грешат тем, что приторговывают дровами, продавая их местным крестьянам из близлежащих сел. А те, в свою очередь, охотно покупают их по бросовой цене, учитывая, что газовыми котлами отапливать сельские дома стало в Молдове непозволительной роскошью.

"Лесники хотят заработать, их зарплаты — одни из самых небольших в молдавской экономике. Они должны "давать мзду" своим "шефам", а они, в свою очередь, по цепочке далее — вышестоящему руководству. Эта история остается неизменной на протяжении 25 лет, работа в лесном хозяйстве республики построена именно по такому принципу. Все кормятся, уничтожая лес, живую природу", — подчеркнул собеседник.

Эколог привел печальную статистику: реликтовые леса в Молдове занимают всего пять процентов от территории, остальные восемь процентов — это дело рук человека, то есть искусственные лесополосы. По утверждению эколога, если не предпринимать срочные меры по сохранению естественного лесного фонда страны, будущие поколения граждан Молдовы могут и вовсе не увидеть знаменитых Кодр "вживую", читая о них в книгах, и знакомясь с главным символом Молдовы только по фотографиям.