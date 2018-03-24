Молодая мама: мечтаю, чтобы сын, когда вырастет, навсегда уехал из Молдовы

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik, Андрей Петрик. Каждый ни в чем не повинный малыш, появляющийся на свет в Молдове, сам того не зная, сразу становится должником. Причем, если внешние кредиты набирало, дословно говоря, поколение его отцов и дедов, то платить по долгам придется именно ему и его детям, такова суровая молдавская реальность.

Лишь единожды правительству Молдовы удалось значительно погасить огромные задолженности перед внешними кредиторами до 13 процентов от ВВП. Произошло это в 2008 году. Далее кривая роста внешних финансовых заимствований вновь неуклонно и напористо поползла вверх, к началу 2018 года достигнув отметки близкой к 80 процентам.

Если распределить нынешнюю сумму внешнего долга республики в расчете на всех граждан Молдовы, включая глубоких стариков и новорожденных младенцев, то получится, что каждый житель страны должен примерно по 280 евро.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ковалева: когда родители на заработках, дети все чаще прибегают к насилию

Следующее откровение, которым поделилась с корреспондентом Sputnik Молдова молодая мама Татьяна Крецу наводит на довольно печальные мысли, подчеркивающие, что в нынешней социально-экономической ситуации в Молдове главной мечтой многих граждан становится бегство из страны. Бегут молодые и трудоспособные. А те, кто отчаялся и решил здесь честно растить детей, в свою очередь мечтают, чтобы уехали они, когда немного окрепнут и встанут на ноги.

"Сейчас иметь даже одного ребенка в Молдове — большая роскошь. Моему малышу недавно исполнилось три года, и он пошел в детский сад. Мы с мужем работаем — он на предприятии, я — в столовой. С нынешними ценами и так сводим концы с концами, живем на съемной квартире. Плюс к этому начались поборы в детсаде: тысячу заплатили, как вступительный взнос. Кроме этого, три тысячи отдали добровольно-принудительно в фонд "родительского комитета", 200 леев каждый месяц с нас собирают на питание ребенку, хотя официально оно — бесплатное", — отметила собеседница.

По словам Татьяны, с мелкими и абсолютно неофициальными поборами — и того хуже. Молодым родителям ежемесячно приходится собирать по 200 леев "в карман воспитательнице", на 8 марта с каждого ребенка потребовали сдать 150 леев на подарок директору учреждения. Более того, по 170 леев собрали на занавески, которые до сих пор никто не видел. В общем, утверждает родительница, за несколько месяцев посещения малышом садика, пришлось выложить весьма кругленькую, по масштабам скромно-живущей семьи, сумму.

"Ребенок еще не успел и полугода походить в сад, как он уже фактически всем должен. И это только столкнувшись с госучреждением, с садиком. Страшно подумать, сколько с него будут требовать в школе, а затем в университете. Понятно, что в этой ситуации никуда не денешься. У нас хотя образование и "бесплатное", но фактически мне с мужем придется с трудом покрывать все эти поборы, чтобы на негласном уровне ребенок не был среди учителей и сверстников изгоем", — рассказала Татьяна.

© Sputnik/ Radu Hatmanu Дети и общество – как сберечь и защитить новое поколение

Возмущает родительницу и то, что обратные обязательства государства по отношению к самым маленьким и незащищенным в Молдове остаются практически формальностью. Татьяна говорит, что, несмотря на имеющийся стаж, который предшествовал рождению ребенка и декретному отпуску, пособие на его содержание составляло 540 леев, которые едва ли покрывали четверть необходимых расходов на то, чтобы ставить малыша на ноги.

"Меня возмущает, что почему-то мы всем постоянно должны — простые граждане, труженики. Я где-то слышала: по телевизору выступал один умный человек и сказал, что сегодня за те кредиты, которые брали правители, каждый из нас, в том числе и мой ребенок, уже должны почти по триста евро. Хочется просто спросить: а когда нам, рядовым гражданам, кто-то будет должен в этой стране, не будет "обдирать" нас, как дерево", — поинтересовалась собеседница.

С грустной уверенностью в голосе Татьяна продолжила свой рассказ, заявив, что сделает все возможное, чтобы ее ребенок, когда вырастет, навсегда уехал из Молдовы, убегая от долгов, которые на него были повешены самим фактом рождения здесь. Молодая мама говорит, что хотелось бы родить второго ребенка здесь, в его крае, однако суровая действительность говорит об обратном.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Почему молдавские дети должны уметь зарабатывать деньги с малолетства

"Я не знаю, что эта за Европа такая, когда мы должны все больше и больше, когда цены в магазинах растут каждую неделю, а отопление мы оплачиваем и в мае, и в августе, и в октябре, пытаясь распределить деньги, которых нам катастрофически не хватает даже на самое необходимое. Если ничего не изменится, я не хочу, чтобы мой сын и внуки, если Бог даст, жили здесь. Я хочу, чтобы хотя бы им был кто-то должен, чтобы они были под защитой государства, пусть и другого", — подытожила свою исповедь молодая мама.