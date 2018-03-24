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Шоколадные конфеты

"Сладкий яд": к чему приводит одна съеденная конфета в день

© Mats Hagwall
Общество
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Профессиональный тренер Роман Билецкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как даже небольшие порции сладкого незаметно искажают силуэт человека.

Ольга Паскару, Sputnik Молдова.

Мы не редко слышим о том, что разного рода "вкусняшки" вредны для организма, но насколько велик этот вред для фигуры и нужно ли отказываться от десерта: об этом рассказал в эфире радиостудии профессиональный тренер Роман Билецкий.

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Многие из нас зачастую не могут устоять перед соблазном съесть что-нибудь вкусненькое, будь то кусочек торта с заварным кремом или пара-тройка шоколадных конфет, которые так и просятся к чашечке ароматного черного кофе. Инструктор по фитнесу Роман Билецкий рассказал, к чему приводит злоупотребление сладостями и пояснил реакцию организма на потребление сахара.  

"Вас угостили конфетой, вы употребляете две, три конфетки, сахар в крови начинает подниматься. Есть определенные нормы сахара, но, когда его уровень в крови поднимается до пяти с половиной пунктов, загорается красная лампочка, мозг начинает выделять инсулин. Если "хозяин" до этого тренировался, он начинает превращать его в гликоген и направлять в мышцы, восполнять энергию, а если не тренировался — из этого неуклонно образовываются жиры", — подчеркнул Билецкий.

Чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, Роман Билецкий рекомендует употреблять пищу часто и маленькими порциями.

"Не пропускать ни завтрак, ни обед, чтобы регулярно поддерживать уровень сахара в крови и беречь ваши внутренние органы. Когда мы часто едим сладкое, у нас включаются бета-клетки поджелудочной железы. Представьте себе кран воды, который вы постоянно открываете и закрываете. И так несколько лет подряд. Каждый раз, когда вы берете "вкусняшку", должны понимать, что вы перегружаете ваши бета-клетки поджелудочной железы, что в любом случае отразится на вашем здоровье",-отметил собеседник.

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Эксперт отмечает, что отложение жиров на животе — это признак того, что вырабатывается инсулин. Человек любит поесть либо много, либо сладко.

Чтобы компенсировать одну съеденную конфету, по его словам, нужно немало попотеть. Конфеты, шоколад, пирожные и прочие "вкусняшки" относятся к простым углеводам. А простые углеводы усваиваются организмом мгновенно.

По словам Романа Билецкого, ежедневное употребление двух конфет за год приводит к формированию двух килограммов жира, который откладывается в абдоминальных областях: на животе, бедрах и ягодицах.  Более того, жир не сжигается во время тренировки, тратятся только калории. Поэтому, если вы хотите похудеть, не давайте своему организму в излишке гарниров, фруктов и сладостей.    

Теги:
тромбофлебит, холестерин, сосуды, пирожные, торты, тренажеры, сладкоежка, эффективная диета, фитнес, сахарный диабет, лишний вес, инсульт, конфеты, инфаркт, спортзал, спорт, сахар, Роман Билецкий, Молдова, Кишинев
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