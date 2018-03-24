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Тирасполь

Счастливый случай, или Как Татьяна Новикова вернулась домой - в Тирасполь

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Общество
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История "человека-невидимки" Татьяны Новиковой из Приднестровья, которая четыре года жила на улицах Москвы, пытаясь добиться восстановления утерянных документов, разрешилась благополучно.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Ситуация с гражданкой России из Приднестровья Татьяной Новиковой, которая несколько лет назад отправилась на заработки в РФ и утратила там все документы, разрешилась. Татьяна получила документы и вернулась в Тирасполь к своей семье. Об этой новости рассказала в соцсети Facebook москвичка Наталья Чевалкова, которая встретила Татьяну на улице и услышала рассказ обо всех ее злоключениях.

"С момента нашего знакомства с Татьяной Новиковой прошло пять недель. Уже через две недели был получен российский паспорт, а на днях и загранпаспорт. И это чудо произошло только благодаря невероятным усилиям и содействию целого ряда инстанций и неравнодушных людей", — написала Чевалкова.

Паспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что делать, если вы, как Татьяна из Тирасполя, потеряли в России паспорт

Она рассказала, что Татьяна уже дома с семьей. "В Таниной жизни случился счастливый поворот, но вокруг огромное количество людей в беде и важно не пройти мимо них здесь и сейчас", — написала Чевалкова.

Наталья поблагодарила всех, кто помог в решении проблемы Татьяны Новиковой и в возвращении женщины домой.

"Благодаря этой удивительной истории я выросла на четыре реальных осознания. Быть полезным просто — следовать импульсу и делать "первый шаг" навстречу. Помочь можно только тому, кто признает необходимость в помощи. В кооперации можно достичь великих результатов. Семь энергетических законов правда работают и могут вам тоже пригодиться в жизни", — написала Чевалкова.

Пять лет назад Татьяна Новикова 1962 года рождения приехала из Тирасполя в северную столицу России. Спустя год у нее украли все документы: внутренний паспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, накопленную сумму денег, телефон и фотографии семьи.

Pașaport
© Sputnik / Miroslav Rotari
Битва за гражданство: когда Татьяна Новикова вернется в Молдову

Ей посоветовали решать вопрос с восстановлением документов в Москве, куда она с горем пополам без документов и денег добралась. Все это время женщина не может ни устроиться на работу, ни уехать домой, а ходит из одного ведомства в другое, чтобы получить подтверждающие ее личность документы. На данный момент единственная официальная бумага, которая у нее есть на руках, — это просроченное удостоверение личности, данное на месяц Управлением федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу.

Эту историю "человека-невидимки" рассказала москвичка Наталья Чевалкова. Она не прошла мимо замерзающей Татьяны. Выслушав проблему, в которой оказалась женщина, девушка не осталась равнодушной — ее рассказ узнали тысячи пользователей социальных сетей, которые сразу стали предлагать помощь.

Рассказ о тяжелом положении Новикой получил тысячи перепостов и лайков. На эту публикацию отреагировали и высокопоставленные лица. А Наталья не смогла оставить человека, попавшего в беду, и позвала к себе домой.

Процесс пошел: как Татьяна Новикова из Приднестровья восстанавливает документы>>>

Президент Молдовы Игорь Додон пообещал помочь Татьяне Новиковой вернуться на родину и при необходимости предоставить молдавское гражданство.

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Теги:
возвращение, гражданство, дом, семья, документы, Наталья Чевалкова, Татьяна Новикова, Тирасполь, Москва, Молдова, Россия
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