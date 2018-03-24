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В Приднестровье прогулки с лисой и на санках сменились на уборку лопатами

© Sputnik/ Vitaly Belousov
Общество
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Корреспондент Sputnik удивился преображению природы в Приднестровье за ночь из снежно-ветреной в капельно-слякотную и обратился за комментариями к метеорологам о том, когда же ждать настоящего прихода весны.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Еще вчера в Приднестровье снег валом валил, и снежная пурга заметала не на шутку, залепляя глаза настолько, что невозможно было рассмотреть дорогу перед собой, сегодня история другая — солнце, уже теплее, но все тает и слякоть, так что на саночках, как накануне, не покатаешься и снеговиков не слепишь, а на дорогах — потоки воды.

Метаморфозы в снежную пургу

23 марта — День приднестровского метеоролога — выдался впечатляющим, причем как для тех, кто профессионально наблюдает за удивительными погодными явлениями, так и для обычных людей, которые не ожидали в марте снова ощутить на себе прелести снежного ненастья.

Начался день с того, что на территории Приднестровья выпал снег с легким желтоватым оттенком. Метеорологи постарались успокоить: причин для беспокойства нет, необычного цвета снег — лишь результат залетевшей с Сахары пыли, которая в атмосфере смешалась со снежинками и осела на земле в несвойственном для снега цветном переливе.

Необычный снег выпал на юге Молдовы
© Sputnik / Nicu Goncear
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Не успели обсудить редкое явление, как снег повалил валом, уже белый, но столь сильный, что, казалось, заметет небывалыми сугробами. Однако приднестровцев это не шокировало, они решили принять это, как дар природы. Тут и там видела, как по мягкому снегу скользили санки со счастливыми от неожиданно свалившейся с неба снежной роскоши детьми. Вдруг мимо пробежал парнишка школьного возраста, с азартом толкая футбольный мяч, который в белом одеянье и в белой кружащейся пыли казался снежным комом, который скоро превратится в снеговика.

Прогулки в снегопад 

Люди прогуливались со своими домашними питомцами. Среди них я заметила и лису. Не сразу поверив своим глазам, поскольку от мельтешения снежинок и сильного снегопада их так залепило, что казалось такое может лишь померещиться. Но нет — хозяйка подтвердила, что это одомашненная лиса пяти лет от роду. Мужчина, рядом проходивший, озираясь на лису, тоже не поверил сначала. Но, может, это такая порода собаки?— робко поинтересовался он, очевидно, не осознавая, как возможно одеть столь дикое природное существо в ошейник и как такое явление вообще возможно посреди города Тирасполя. Получив отрицательный ответ, он не отступал: но почему она не рыжая?! Но хозяйка с лисой уже устремились в снежную мглу.

Ploaie
© Sputnik/ Rodion Proca
Прогноз погоды: известно, когда в Молдову придет весна

Снег шел примерно до полуночи и затем стих. А утром — солнце и капель. Вчерашний белоснежный снег превратился в слякоть, как обычно весьма неприглядного вида. Некоторые приднестровцы взялись за лопаты. Коммунальные службы свою работу пусть делают, а пока и самим хочется привести свой участок в приемлемый вид.

До весны рукой подать

Как рассказал директор гидрометцентра Приднестровья Виталий Кольвенко, уже совсем скоро к нам придет весна, осталось лишь немного потерпеть.

"Еще немного пройдет времени, и мы будем удивляться, что совсем недавно была у нас зимняя погода. Осталось совсем немного ждать. Начиная уже с воскресенья и на следующей неделе, к нам придет весна, и вы ее хорошо ощутите", — уверил он.

По слова метеоролога, нынешний март несколько необычен, поскольку наблюдается заход воздушных масс из Гренландии с севера Атлантики на территории Средиземноморья.

"Это первый признак того, что будут рождаться южные циклоны, серия из которых уже вышла на нас, когда нас завалило снегом. Нынешний циклон был уже третьим", — рассказал он.

Кольвенко объяснил природу появления снежных заносов на нашей территории.

"Обычно когда эти южные циклоны выходят, они отклоняются, допустим, один идет через территорию Крыма, другой — через территорию Турции, третий — еще южнее. Но сибирский антициклон корректирует их в нашу сторону, и они приходят к нам", — пояснил он.    

Теги:
оттепель, погода в Тирасполе, весна, снег, Тирасполь, Молдова, Приднестровье
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