Эксперт рассказал о том, почему приходят такие большие счета за отопление

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Днем X большинство молдавских граждан называют момент, когда приходят счета за коммунальные услуги. Как правило, с наибольшим ужасом ждут счет за отопление. Заоблачные цифры вызывают у жителей столицы не просто возмущение, но и отчаяние, так как не каждый в состоянии оплатить такие суммы.

Очень часто потребители теплоэнергии задумываются: не переплачивают ли они? Как заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну, сомнения людей не беспочвенны.

"Граждане действительно переплачивают за теплоэнергию, которую не потребляли. Это происходит из-за тех потерь, которые происходят не в квартире потребителя. Это неизолированные трубы, прорывы теплотрасс, технические и транспортные потери", — заявил эксперт.

Сергей Унгуряну отметил, что причиной переплаты также является и неправильный подсчет расходуемой энергии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Унгуряну: есть способ платить за отопление меньше

"Бывают случаи, что в одной квартире батареи имеют 12 секций, а в другой —3. Разумеется, это абсолютно разный расход тепла. Но, тем не менее, платить они будут одну и ту же сумму, так как площадь квартир одинакова", — подчеркнул собеседник.

Желая сэкономить, люди начинают искать способы сокращения потребления теплоэнергии. Одним из таких способов эксперты отмечают изоляцию и утепление зданий. Например, утеплив квартиру и заменив в ней окна, экономия потребляемого тепла может достигать порядка 50%.

Однако данный вариант не принесет желаемого результата до тех пор, пока не будет оптимизирован подсчет потребляемой энергии.

"Если говорить о многоэтажном доме — кто-то изолировал свою квартиру, а кто-то нет. А в итоге, расчет потребления происходит от общего счетчика, то есть вся полученная энергия делится на количество квадратных метров. Получается, что все равно потребитель в итоге вынужден платить больше, чем использовал", — заключил Сергей Унгуряну.

Эксперт подчеркнул, что для эффективности такого метода вопросом утепления здания должны заняться не только жильцы, но и местная примэрия, и поставщик теплоэнергии. Только в этом случае расходы на отопление получится сократить.