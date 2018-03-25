Унионисткий митинг не вызвал восторга у самих унионистов

Сторонники объединения Молдовы и Румынии (унионисты) провели митинг в поддержку этой идеи, собрав вместо обещанных 100 тысяч всего около семи тысяч человек.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik, Нику Гончар. В Кишиневе на главной площади страны перед зданием правительства прошел митинг сторонников объединения Молдовы и Румынии. Его организаторы заявляли, что в этой акции примут участие до 100 тысяч человек, однако, по предварительным данным правоохранительных органов, идею унионизма (объединения двух стран) собрались поддержать всего около семи тысяч человек.

Как заявил Sputnik замглавы генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк, на пути к площади Великого национального собрания полиция задержала 21 провокатора.

"Они были в медицинских масках, а у них в рюкзаках нашли ножи, бейсбольные биты и другие запрещенные предметы, а также противогазовые маски. Сотрудники полиции действовали профессионально и задержали их. Сейчас проводим работу, чтобы установить, какие у них были намерения, кто организатор, в каких целях и так далее", — сказал Кавкалюк.

Прошедшая акция унионистов посвящена 100-летней годовщине объединения Бессарабии с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдовы уже не входит в состав Румынии.

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Акции в поддержку объединения Молдовы и Румынии в Кишиневе проходят в конце марта уже несколько лет подряд. Организаторы всегда обещают провести массовый митинг, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено.

В этот раз даже столетняя годовщина не возбудила манифестанов. Как только не пытались организаторы развлечь толпу — и песнями, и кричалками, и музыкой. Еще за долго до окончания митинга люди начали расходиться. Ни пламенная речь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, против которого на его же родине несколько раз инициировали процедуру импичмента, ни слезные призывы экс-мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, фигурирующего в уголовном деле о платных парковках в столице Молдовы, ни пробудили никакого интереса среди собравшихся. В итоге митинг завершился лишь спустя два часа после его начала.

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После того, как была принята резолюция, основной посыл которой — объединение двух стран, организаторы сообщили о том, что на этом акция унионистов завершилось. И спустя всего несколько минут площадь практически опустила.

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией.

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По данным многочисленных соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдовы высказываются против присоединения республики к соседней стране. Люди понимают, что с соседями надо дружить и сотрудничать, но не отдавать им свою Родину вместе с ее жителями другим странам.