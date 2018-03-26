Медики бьют тревогу: к чему может привести бессонница

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Невролог и сомнолог из Национального центра сомнологии Адриан Лупушор рассказал Sputnik Молдова, какие риски таит в себе бессонница.

Он отметил, что в Молдове количество людей, которые страдают от этого недуга, растет. Порядка 10% жителей нашей страны испытывают бессонницу. А еще у 15-20% населения наблюдаются симптомы этой болезни.

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Врач подчеркнул, что говорить об этом заболевании у человека, можно тогда, когда у него появляется ряд симптомов, которые повторяются около трех раз в неделю на протяжении не менее трех месяцев. Эти признаки: расстройство сна, ранние просыпания, после которых человек больше не может уснуть.

Лупушор добавил, что ночные симптомы затем начинают проявляться и в течение дня в виде сонливости, нервозности, невнимательности, снижении продуктивности и другие.

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Собеседник рассказал и о причинах бессонницы, в числе которых несоответствие сна биологическим ритмам организма, то есть несоблюдение темного и светлого времени суток.

"Одна из причин бессонницы — отсутствие движения и гигиены сна. У людей нет нормального режима. Молодежь, например, часто проводит ночи очень активно. А люди в возрасте нередко страдают от депрессии. Все это ведет к бессоннице", — заявил Лупушор.

Он подчеркнул, что человек часто сам сбивает ритм своего организма, ложась спать в разное время и проявляя высокую активность вечером перед сном.

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"Здоровый сон зависит и от выработки организмом гормона мелатонина. А люди снижают его выработку частым использованием компьютера, смартфонов и других гаджетов, которые излучают яркий искусственный свет", — объяснил Лупушор.

Врач отметил, что хроническое недосыпание ослабляет организм. А при низком мелатонине нарушается сердечный ритм, это ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, состоянию тревоги и другим недугам.