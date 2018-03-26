Сколько будет стоить баранина на пасхальные праздники

Представители животноводческих ферм рассказали, сколько в этом году будет стоить баранина на рынке и в магазинах Молдовы.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В этом году Пасху отмечают на неделю раньше, чем в прошлом году. В 2017-м праздник выпал на 16 апреля, а в этом году на 8 апреля.

Святая Пасха отмечается после Великого поста, самого длинного и строгого, который соблюдается на протяжении семи недель.

В этот период нужно ограничить себя в употреблении продуктов животного происхождения, а также алкоголя и придерживаться определенных христианских канонов. Нужно избавляться от злых мыслей, постыдных желаний и протягивать руку всем нуждающимся. В этот период очищается не только наш организм, но и душа.

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В день Пасхи православные накрывают богатый стол, полный разных вкусностей. Обязательными являются на праздничном столе крашеные яйца, пасха, куличи и различные мясные блюда, в том числе и из баранины.

Те, кто хочет подать к столу баранину, заказывают ее заранее у производителей с ферм или покупают в магазине.

В этом году килограмм баранины у производителей или на рынке можно будет купить за цену от 75 до 100 леев. В магазине она скорее всего обойдется дороже.

Представители животноводческих ферм отметили, что уже получили множество заказов на баранину. Товар нужно подготовить уже к 8 апреля. Так как Пасха в этом году выпадает раньше — эти животные не успеют вырасти и будут весить до десяти килограммов.