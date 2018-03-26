В Молдове все меньше врачей, лечащих туберкулез

В Молдове остался всего 91 врач-фтизиолог, а в девяти районах страны этих медиков и вовсе не осталось.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Скоро в Республике Молдова может не остаться специалистов, которые смогли бы лечить больных туберкулезом.

На данный момент на всю страну остался всего 91 фтизиолог. В районах Резина, Тараклия, Бричень, Кагул, Дрокия, Флорешть, Унгень, Теленешть и Сорока этих специалистов вообще не осталось.

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Эту информацию предоставила государственный секретарь Алена Шербуленко в ходе публичных слушаний по теме "Глобальная мобилизация и обязательства по борьбе с туберкулезом. Многосекторальные подходы и восстановление ситуации в Республике Молдова", которые проходили в парламенте РМ.

По словам Шербуленко, из оставшихся врачей фтизиологов в стране, 41 находятся в пенсионном возрасте.

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"Это большой вызов для нас. Да, эта работа не привлекательна, даже с учетом того, что врачи этой специальности имеют определенные привилегии из-за риска, которому они подвержены. Зарплата этих специалистов колеблется от пяти до восьми тысяч леев", — заявила госсекретарь.

Шербуленко добавила, что, несмотря на все прерогативы, которые государство предоставляет фтизиологам, эта специальность остается непопулярной среди молодых врачей.