Кишиневская мэрия поможет деньгами некоторым гражданам

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Некоторые категории граждан Кишинева перед пасхальными праздниками получат материальную помощь от столичной мэрии, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что более двух тысяч одиноких пенсионеров получат по 500 леев. Около тысячи слабослышащих и глухих граждан получат по 350 леев. Столько же предоставят и тысяче слабовидящих и слепых граждан.

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Будет предоставлена помощь безработным и гражданам без определенного места жительства. Таким образом — 115 человек получат по 500 леев, еще 36 по одной тысяче, 14 жителей получат по полторы тысячи, 11 — по две. Еще трем гражданам выделят по две с половиной тысячи и 20 наиболее нуждающимся — по три.