После обильных снегопадов Кишинев затопит: мэрия предупреждает

На Кишинев, заметенный снегом, на этой неделе обрушатся еще и дожди: при этом десятки улиц в столице лишены ливневых стоков.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. На смену аномальным снегопадам в Молдову придут дожди. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду на еженедельном заседании муниципальных служб предупредила работников подразделений столичной администрации о том, что нужно подготовиться к тому, чтобы город не затопило.

"Нам предстоит тяжелая неделя. Город полон снега. Кроме того, согласно прогнозам метеорологов, на этой неделе ожидаются дожди. Поэтому обратите внимание на дождевую канализацию. Очистите ее там, где это возможно, чтобы избежать возможных наводнений, которые могут произойти из-за таяния снега и проливных дождей", — сказала Раду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обманет ли мартовский снег коварный молдавский апрель

По ее словам, в столичном муниципии насчитывается 412 улиц без воды и канализации, из которых 64 непосредственно в Кишиневе.

"Это, конечно, существенно осложняет дела в городе, но, думаю, возможно сделать уборку… Поэтому обращаю особое внимание на очистку ливневых стоков", — добавила и.о. мэра.

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Она также подчеркнула, что с приходом тепла продолжится кампания по уборке города. Чиновница отметила, что 31 марта состоится большой субботник. Раду признала, что, когда сойдет снег, на дорогах и тротуарах появятся ямы, поэтому нужно всерьез задуматься о ремонте дорог.