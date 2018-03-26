Видеофакт: в Молдове предупредили минимум 830 катастроф

Теперь более 800 семей в Молдове могут спать спокойно - работает техника.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В рамках кампании "Защищенный дом — спасенная жизнь" сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы установил более 950 детекторов дыма.

© Sputnik/ Константин Чалабов Массовое отравление ядовитой мукой с отложенным сроком действия

Устройствами обеспечили частные дома в Дрокиевском, Фалештском, Глодянском, Флорештском, Унгенском, Сорокском и Кантемирском районах.

Цель такого оснащения проста — уберечь от пожаров и отравления угарным газом жителей частных домов, отапливаемых печами.

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Детекторами дыма теперь обеспечены более 830 семей с маленькими детьми — упор делался на представителей именно этой социальной категории.

В планах спасателей — установить детекторы дыма во многих домах жителей Комратского, Кагульского, Тараклийского и Каушанского районов.

С начала 2018 года в Молдове произошло 37 случаев отравления угарным газом, в результате которых погибли 16 человек и пострадали 47.