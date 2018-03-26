Кишиневцы несут цветы и игрушки к посольству России

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Жители Кишинева несут цветы и мягкие игрушки к зданию посольства России в Молдове, чтобы выразить свои соболезнования в связи с пожаром, который произошел в кемеровском торговом центре.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел в воскресенье.
Додон: в трудный для всех россиян час примите искренние соболезнования>>
Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
"Люди несут цветы и зажигают свечи у здания посольства России, таким образом выражая соболезнования в связи с трагедией в городе Кемерово", — сообщили Sputnik пресс-секретарь посольства России Анатолий Лошаков.
Президент Молдовы Игорь Додон направил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину телеграмму с соболезнованием.
"В этот трудный для всех россиян час от имени молдавского народа и от себя лично примите мои самые искренние соболезнования. Прошу передать семьям погибших слова поддержки и утешения, а всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления", — отметил Додон.
Премьер-министр республики Павел Филип также выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией в Кемерово.
"От имени правительства Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и солидарность российскому народу в эти моменты тяжелого испытания. Искренние соболезнования семьям и близким жертв, и скорейшего выздоровления раненым", — отметил Филип.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Для опознания всех тел понадобится генетическая экспертиза, и уже организована работа по получению генетического материала родственников погибших. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу, возобновлено тушение.