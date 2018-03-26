Как в индийском кино: задержанный удивил пограничников Молдовы

Сотрудники Пограничной полиции задержали на пункте пропуска Скулень украинского и молдавского гражданина, которые пытались въехать в Молдову с фальшивыми документами.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Гражданин Украины рискует попасть под уголовную статью благодаря "подарку", который он якобы получил от родных. Во время проверки пограничники обнаружили при нем документ, происхождение которого вызвало сомнения, сообщила пресс-служба Пограничной полиции.

"Это подарок на память!" – заявил несостоявшийся гость нашей страны.

"Подарком" оказался сертификат о регистрации микроавтобуса украинского образца.

Все данные, указанные в сертификате, оказались подлинными, за исключением… категории и грузоподъемности автомобиля. "Сувенир" пришлось изъять, а на его владельца – составить протокол.

Несколько часов спустя на том же пункте пересечения границы был остановлен автомобиль, следующий по маршруту Париж – Кишинев. При осмотре багажа был обнаружен паспорт гражданина Румынии – мало того, что не принадлежащий водителю, так еще и с явными следами подделки.

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А затем разыгралась сцена, которая напомнила типичный эпизод из индийского кинофильма. Водитель заявил, что понятия не имел о том, что документ поддельный. А очевидное несовпадение данных объяснил тем, что владельцем документа является… его брат-близнец.

Если вина нарушителей будет доказана, им грозит штраф в размере до 650 условных единиц или работа в пользу общества в размере от 150 до 200 часов, или лишение свободы на срок до 2 лет.