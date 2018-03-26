Трагедия в Кемерово: Молдова скорбит вместе с Россией

Тысячи пользователей молднета выражают соболезнования народу России в связи с трагедией в торговом центре в городе Кемеров, где из-за пожара погибли десятки человек, в том числе дети.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Власти Молдовы, общественные деятели и музыкальные исполнители выражают соболезнования семьям и близким погибших в чудовищном пожаре, который произошел в воскресенье в российском городе Кемерово и унес жизни 64 человек.

Президент Молдовы Игорь Додон направил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину телеграмму с соболезнованием.

Премьер-министр республики Павел Филип также выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией в Кемерово.

Слова поддержки семьям и близким погибших передал министр иностранных дел и европейкой интеграции Молдовы Тудор Ульяновски.

Депутат парламента Молдовы Григоре Новак: "В голове не укладывается, как это могло произойти…".

Бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский: "Мужества и выдержки родным и близким!".

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов написал на своей странице в соцсети Facebook: "Кемерово. Страшная трагедия. Скорбим. Соболезнуем".

Председатель Ассоциации русских писателей Молдовы Олеся Рудягина: "Скорблю с тобой, дорогая Россия!".

Молдавская певица Наталья Гордиенко написала, что пожар в Кемерово — это чудовищная трагедия, от которой кровь стынет в жилах.

Группа DoReDoS, которая представит Молдову на песенном конкурсе Евровидение-2018, на своей официальной странице в соцсети Facebook также выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

Жители Кишинева несут к зданию посольства России в Кишиневе цветы и игрушки. Люди зажигают свечи в память о погибших в страшной трагедии в городе Кемерово.

© Sputnik / Miroslav Rotari Возложение цветов у Посольства Российской Федерации

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Среди погибших и пострадавших много детей.

В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".

По делу о пожаре уже задержали и допросили четырех человек, среди них — руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. Следователи также решают вопрос о задержании одного из сотрудников частного охранного предприятия, который охранял торговый центр. По данным СК, после получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения.

Число погибших в ТЦ в городе Кемерово выросло до 64 человек>>>

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999-й, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007-й, 63 жертвы) и клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009-й, 153 жертвы).