Жильцы жилого дома на Албишоаре не чувствуют себя в безопасности

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В Кишиневе жильцы девятиэтажного дома по адресу Албишоара, 64 уверены — у них под окнами начинается новое незаконное строительство.

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Об этом рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова одна из жительниц многоэтажки, представившаяся Тамарой.

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По ее словам, эта история началась еще прошлой весной. После апрельских снегопадов 2017 года во двор многоэтажки явились люди в рабочей форме и спилили здоровые деревья.

"Там был небольшой лес, посаженный нами когда-то. И вот его не стало в мгновение ока. На наши возмущения рабочие заявили, что деревья, якобы, сильно пострадали от непогоды. Тогда мы обратились в мэрию. Приехал представитель Ассоциации зеленого хозяйства, осмотрел все и сказал, что распоряжений спиливать зеленые насаждения на том участке не было", — рассказала собеседница.

После этого случая жильцов дома не беспокоили около года. Все началось по-новому в этот понедельник, 26 марта, когда приехали строители. Они утверждали, что работы имеют законное основание.

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"Рабочие нам сказали, что здесь планируют построить семиэтажный оздоровительный центр. При этом территорию огородили всего в каких-то пяти-семи метрах от нашего дома. То есть строить будут прямо перед нашим носом, под нашими стенами и игнорируя все нормы, в том числе и правила безопасности", — рассказала собеседница Sputnik.

Она утверждает, что возле строителей крутились люди в форме. Вероятно это были сотрудники охранного предприятия.

Корреспондент Sputnik Молдова обратился за разъяснениями в мэрию Кишинева.

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"Этот проект авторизован мэрией. На этом месте запланировано строительство жилого дома. На объект отправился наш представитель. Он выяснит, соблюдаются ли все нормы и законы", — ответил на наш вопрос по телефону пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк.

Он добавил, что результаты этой проверки станут известны позднее.

Как закончится эта история, до сих пор неясно, но хотелось бы, чтобы городские власти разобрались в сложившейся ситуации.

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По мнению местных жителей, все это очень похоже на банальный, но столь распространенный в наше время захват территории.