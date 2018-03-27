Власти облегчают доступ иностранцев в Молдову

Ограничения будут распространяться только на государства Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки.

КИШИНЕВ, 27 март — Sputnik. Власти Молдовы намерены облегчить въезд в республику гражданам 48 государств. В настоящее время в список стран, жителям которых требуется специальное приглашение для получения молдавской визы, включены 85 государств. МВД, в свою очередь, предлагает сократить его до 37 и оставить только страны с повышенной террористической угрозой и миграционным риском.

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Ограничения будут распространяться только на государства Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки, такие как Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Конго, Кот-ди-Вуар, Египет, Северная Корея, Эритрея, Гана, Ирак, Тунис, Сирия и др.

Как отмечают авторы законодательных поправок, сокращение данного списка позволит трудовым мигрантам и инвесторам облегчить процедуру получения молдавских виз.

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Более того, иностранным гражданам, работающим в Молдове свыше трех месяцев, может больше не понадобиться оформление дополнительных документов. МВД предлагает отменить так называемое положительное заключение, которое выдает Национальное агентство занятости. Для получения этого документа сейчас необходимо предоставить целый пакет документов.