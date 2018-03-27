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Список улиц Кишинева, где во вторник не будет электроэнергии

CC0 / Pixabay/TeroVesalainen
Общество
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Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг 27 марта ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где во вторник не будет электроэнергии

Рышкановка:

— ул. Каля Орхеюлуй 1, 21-35, 14, 16, Дойна 2-6, 4A, 167A, Дубэсарь 3, 3A, Подгоренилор 4 —в период с 09:00 — 17:00
— ул. Флорилор 12/1 — в период с 09:00 — 13:00
— ул. Н. Димо 29/1 —в период с 13:00 — 17:00
— ул. Питуличий 28, Подгоренилор 64A, 86, 86A, 86B, 69, 78, 78A, 97 — в период с 09:00 — 17:00

Ботаника: 

— ул. Ботаника Веке 5-39, 51, 57, 8, 8/2, Чернэуць 3, Поамей 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Помпиерилор 16A, Сармизежетуза 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 — в период с 09:30 — 17:30
— ул. Д. Морузи 7, Индепенденций 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12, 12/2, 24/3, Ион Водэ Витязул 7, 7/1, 7/2 — в период с 09:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, — в период с 09:00 — 17:00
— ул. Будешть 32A, Фэурешть 19, Флорень 1-19, 4-20, М. Дрэган 10, 10/1, 12, Мерень 16A, 17, 20, переулок Мерень 1-19, 16-24, В. Вэрзару 2-20, 11, В. Бузеску 3, 9, 9A, 11, 11A — в период с 09:10 — 17:00
— ул. Узинелор 199/2, 201/1, 201/10, 203, 209/1, 210 — в период с 09:10 — 16:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

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Теги:
электроэнегия, список улиц, Кишинев, Общество
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