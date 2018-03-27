В Молдове увеличат размер минимальной гарантированной зарплаты

Проект повышения размера минимальной гарантированной зарплаты в экономике выставлен на публичные обсуждения до 6 апреля.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы предлагает увеличить с 1 мая минимальный размер зарплаты в реальном секторе экономики на 230 леев в месяц.

"Начиная с 1 мая 2018 года минимальный размер гарантированной зарплаты в реальном секторе составляет 15,44 лея в час или 2610 леев в месяц с учетом средней полной рабочей программы в 169 часов", — говорится в проекте закона.

Как сказано в пояснительной части данной инициативы, предложение о росте минимальной зарплаты в реальном секторе связан с увеличением индекса потребительских цен, ростом чистой добавочной стоимости и повышением среднего количества работников.

С учетом всех этих факторов общий рост составляет 9,6%.

До момента вступления в силу поправок работники этого сектора получали не менее 14,09 лея в час (2380 в месяц) при 169 часах работы в месяц.