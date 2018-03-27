Эхо трагедии в Кемерово: готовы ли торговые центры противостоять ЧП

Молдавские спасатели призывают владельцев развлекательных центров в республике соблюдать правила пожарной безопасности и проверить работоспособность и исправность всех систем на объектах.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Пожар в торговом центре в городе Кемерово привел к тому, что Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы пошел на крайние меры — администраторы развлекательных объектов должны организовать практические учения по эвакуации граждан, а специалисты проверят их степень готовности в условиях ЧП.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел в это воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Среда, 28 марта, в России объявлена днем национального траура.

Фотографии с места трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кеморово>>>

"Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы призывает администраторов развлекательных площадок в республике соблюдать правила пожарной безопасности. Обращение связано с предотвращением пожаров, аналогичных инциденту в городе Кемерово", — отмечено в сообщении спасателей.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Трагедия в Кемерово: Молдова скорбит вместе с Россией

В МВД Молдовы обращают внимание владельцев развлекательных объектов с высоким посещением на необходимость строго соблюдать законодательство, касающееся безопасности людей, для того, чтобы избежать ситуаций ЧП. В инспекторате сообщили, что намерены запросить владельцев развлекательных учреждений организовать практические учения по эвакуации граждан в реальном времени.

"Ответственные лица проанализируют состояние подготовки объекта в ситуации риска", — отметили в инспекторате.

Экономических агентов также просят обеспечить исправность автоматических систем сигнализации, пожаротушения и оповещения, вытяжки, а также остальных электроустановок. Кроме того, работать должны внутренние и внешние системы подачи воды. Также предприниматели обязаны обеспечить доступ к эвакуационным выходам и не должны блокировать двери и выходы.

Специалисты напоминают о необходимости наличия первичных средств противопожарной безопасности, эвакуационных указателей, а также обращают внимание на подготовку персонала.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).