В Молдове пройдут масштабные проверки развлекательных заведений

Делая выводы после трагедии в Кемерово, глава правительства Молдовы поручил провести масштабные проверки в развлекательных учреждениях республики: причина большинства трагедий - халатность.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип провел во вторник заседание правительства, в котором приняли участие руководители ответственных служб в области соблюдения основных правил пожарной безопасности. Глава правительства потребовал провести обширные проверки всех социально-культурных и развлекательных объектов в стране.

"Причина большинства трагедий — это халатность. Несмотря на то, что установлены четкие правила, важно, как их соблюдают, насколько ответственны те, кто управляет этими объектами", — сказал Филип.

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По данным правительства, в ближайшее время будет составлен список заведений с большим скоплением людей, а также сформированы смешанные комиссии, которые начнут проверки соблюдения основных правил пожарной безопасности, включая обеспечение путей доступа для карет скорой помощи и пожарных расчетов в случае необходимости. Также планируется организовать симуляции ситуации с пожаром.

"Все экономические агенты получат предупреждения о правилах пожарной безопасности", — отметили в правительстве.

Представители Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что будет произведена ротация сотрудников, которые проведут проверки для получения максимально ясной картины.

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По словам премьера, подобные меры приведут к выявлению тех инспекторов, которые выдали сертификаты без соблюдения требований, установленных законодательством.

"Иногда мы спотыкаемся о коррупцию, потому что не все инспекторы знают об их ответственности, но речь идет о жизни людей", — сказал Филип, добавив, что за нарушение провинившимся грозят санкции.

Ранее глава правительства Молдовы выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией в городе Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел в это воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Среда, 28 марта, в России объявлена днем национального траура.