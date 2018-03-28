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Дмитрий Польщин

Советы от пожарных: как вести себя в случае ЧП в торговом центре

архив Дмитрия Польщина
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (441)
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Опытный кишиневский пожарный, командир отделения дежурного караула Дмитрий Польщин дал несколько рекомендаций для Sputnik Молдова о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik, Ольга Паскару. Пожар, который случился в торговом центре Кемерово "Зимняя вишня", поднял очень важную проблему — насколько защищены подобные места от ЧП. Дело в том, что возгорание в местах массового скопления людей представляет самую большую опасность, так как влечет за собой человеческие жертвы.

Торговый центр
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Знание простых правил, как вести себя в случае возникновения пожара в торговом или развлекательном центре, не помешает ни одному человеку. Опытный столичный пожарный, командир отделения дежурного караула Дмитрий Польщин дал несколько рекомендаций.

Предотвращение паники

"Самой большой опасностью в заведениях массового скопления людей представляет паника.  Именно истерия провоцирует массовую давку, из-за которой гибнет множество людей", — рассказал Польщин.

Необходимо остановиться, сконцентрировать внимание и подумать, в какую сторону направляться.

"Люди зачастую сами блокируют себе выход, сбивая друг друга с ног. Обратите внимание, где находятся пути эвакуации в больших моллах, они указаны зелеными табличками с надписью "Выход", — отметил эксперт.

Контроль дыхания

Если все же паника началась — нужно контролировать свое дыхание, сделать глубокий вдох, обязательно успокоиться и сосредоточиться. Ни в коем случае нельзя бежать даже если возникает такое желание. Нужно просто быстро продвигаться.

Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
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"Если вы с ребенком нужно обязательно успокоить его, это даст силы для того, чтобы держать себя в тонусе и мыслить правильно", — отметил Польщин.

Как выбираться

"Если люди находятся в помещении, нужно обязательно потрогать ручки при выходе из дверей. Потому что, если они горячие – значит огонь рядом и идти в это помещение просто нельзя. Нужно искать другой выход. Если ручка холодная, можно попытаться выйти. Ну, а если вы видите, что дым близко к вам, он густой и черный, тогда выходить опасно.  Выбираться можно только при нормальной видимости, если дым белого или серого цвета", — говорит пожарный.

Как нужно продвигаться, если здание уже в дыму.

Дым и самые токсичные газы всегда находятся наверху. Поэтому нужно продвигаться как можно ближе к полу.  Двигаться нужно только на четвереньках, закрывая рот по возможности мокрой тканью. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, потому что лифт может в любой момент остановиться.  Люди останутся заблокированными, и до них спасатели доберутся очень не скоро.

Как вести себя в паникующей толпе

"Если вы оказались уже в паникующей толпе, тогда в идеале нужно пропустить детей и женщин вперед. Если вы находитесь с ребенком, дайте возможность идти ему перед вами, прикрывая его. Не держите его за руку, так как в движении толпы малыша попросту могут вырвать", — продолжил Польщин.

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"При давке нужно держать локти к ребрам и наклонить корпус немного назад для того, чтобы вы не упали вперед.  А если вы все же упали, встаньте на колени, упритесь руками в пол, потом резко встаньте, оттолкнувшись руками", — рассказал пожарный.

Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек. В списках погибших и пропавших без вести кемеровской горадминистрации числятся не менее 39 детей и подростков.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (441)

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